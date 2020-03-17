谎报瞒报、拒绝隔离......入境中国这些行为违法！

人民网北京3月17日电 随着新冠肺炎疫情蔓延，全球多国报告的确诊病例数持续攀升。世卫组织3月16日发布的最新报告显示，中国以外新冠肺炎累计确诊病例数已超过中国。目前，“外防输入”已成为当前中国疫情防控的重中之重。

根据16日召开的北京新冠肺炎疫情防控会议，要求国际航班严格登机前体温检测，对有症状的旅客不允许登机。谎报、瞒报者必须受到法律制裁，并纳入信用体系。

谎报瞒报可以妨害传染病防治罪立案

据北京警方通报，近期一起意大利输入病例在登机前吃药退烧，并隐瞒发烧症状未如实申报，以涉嫌妨害传染病防治罪依法开展立案侦查。

16日，平安北京发布通报称，在美期间已出现症状、登机前服用退烧药并未如实向乘务人员提供个人健康状况及同行人员情况的黎某，被以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查。

北京警方表示，对虚报信息、隐瞒病情等拒绝执行疫情防控措施的违法犯罪行为，将予以坚决打击处理、依法追究责任。

而早前因隐瞒武汉行程致55人被隔离上海首例妨害传染病防治案也于16日一审宣判。法院审理认为，被告人的行为危害公共卫生安全，损害社会公共利益，已构成妨害传染病防治罪，判处其有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。

隐瞒发热状况登机、谎报健康状况、不遵守隔离规定......这些行为增加了同行人员的感染可能，将自己与他人安危置于不顾。海关总署国际合作司司长张宝峰表示，出入境人员须如实填写健康申明卡，如不真实填写或者故意隐瞒将承担法律责任。

北京市律师协会组建的疫情防控专家律师团成员、职务犯罪预防与辩护专业委员会主任石红英律师在接受媒体采访时表示，根据刑法的相关规定，构成妨害传染病防治罪，将会判处三年以下有期徒刑或者拘役；对于后果特别严重的，最高可判刑7年。

6类行为可按妨害国境卫生检疫罪惩治

近期，疫情境外输入风险不断抬升。为建立常态化合作机制，形成依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的合力，遏制疫情通过口岸传播扩散，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、海关总署联合发布《关于进一步加强国境卫生检疫工作 依法惩治妨害国境卫生检疫违法犯罪的意见》。

根据这份意见，检疫传染病染疫人或染疫嫌疑人拒绝隔离、拒绝体温监测、不如实填报健康申明卡等，可以妨害国境卫生检疫罪定罪处罚。

意见规定，实施以下六类妨害国境卫生检疫行为，引起鼠疫、霍乱、黄热病以及新冠肺炎等国务院确定和公布的其他检疫传染病传播或者有传播严重危险的，依照刑法第三百三十二条的规定，以妨害国境卫生检疫罪定罪处罚：

一是检疫传染病染疫人或者染疫嫌疑人拒绝执行海关依照国境卫生检疫法等法律法规提出的健康申报、体温监测、医学巡查、流行病学调查、医学排查、采样等卫生检疫措施，或者隔离、留验、就地诊验、转诊等卫生处理措施的。

二是检疫传染病染疫人或者染疫嫌疑人采取不如实填报健康申明卡等方式隐瞒疫情，或者伪造、涂改检疫单、证等方式伪造情节的。

三是知道或者应当知道实施审批管理的微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品等特殊物品可能造成检疫传染病传播，未经审批仍逃避检疫，携运、寄递出入境的。

四是出入境交通工具上发现有检疫传染病染疫人或者染疫嫌疑人，交通工具负责人拒绝接受卫生检疫或者拒不接受卫生处理的。

五是来自检疫传染病流行国家、地区的出入境交通工具上出现非意外伤害死亡且死因不明的人员，交通工具负责人故意隐瞒情况的。

六是其他拒绝执行海关依照国境卫生检疫法等法律法规提出的检疫措施的。

意见指出，要加大国境卫生检疫行政执法力度，对于违反国境卫生检疫法及其实施细则，尚不构成犯罪的行为，依法给予行政处罚。

北京市朝阳法院刑事审判庭法官何宝明在接受媒体采访时表示，妨害国境卫生检疫罪不仅会造成对卫生检疫管理秩序的侵害，而且事实上也有对社会公共安全的危害。该罪名的刑期最高为三年，即处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。（崔越）

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