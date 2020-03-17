国际观察：面对不安的世界，中国更要定力与担当

近年来世界越发呈现出不安宁特征，世界变革之趋势也愈加明显，中国领导人提出的“百年未有之大变局”正是我们所面临时代的生动写照。进入2020年后，至今还不清楚起源于何地的新冠肺炎首先得到中国政府的高度关注，在中国举全国之力基本控制住疫情后，新冠肺炎又席卷全球，这令本就脆弱的世界更加不安宁。

新冠肺炎肆虐下的中国和世界

因为新冠肺炎疫情首先大规模出现在中国，而且起初无论是普通民众还是专家学者对其认识也不甚清楚，所以新冠肺炎曾被污名化，身在海外的华人因此连遭歧视，国际舆论对中国很不利。中国人民忍辱负重，在党和政府的领导下，以极大的人力物力财力甚至生命代价，赢得了一场非常惨烈的“疫情战”。在这个过程中，中国也感受到一些友好国家送来的温暖，对此我们铭记在心。

就在中国取得“疫情战”的初步胜利后，新冠肺炎又在日本、韩国、伊朗、意大利等多国暴发，当下更是已经席卷全球，到3月16日国外确诊和死亡的病例均已超过中国。在对付疫情方面已经有了较为成熟经验、已经基本恢复生产的中国，成为当下很多深受新冠肺炎肆虐国家的希望。基于“人类命运共同体”理念和“投桃报李”的感恩之心，充满大爱的中国在自身医疗资源仍然较为紧张的情况下，向世界多国伸出援助之手。中国向外输出的不仅有医疗物资和专家团队，更有战胜疫情的希望。

世界的不安和中国的担当

事实证明，新冠病毒的污名化是极其错误的，就此非议中国人也是极其不恰当的。有意大利科学家以及日本等国的媒体已经在怀疑美国是不是新冠肺炎的发源地。

始于去年9月29日的美国“流感”已经导致20000人死亡，美国疾控中心主任坦言,其中的一些死者其实患的就是新冠肺炎。不管起源于何地，新冠肺炎已经成为国际社会的共有敌人，所以在付出沉重代价取得抗击疫情的基本胜利后，中国立即对正在遭受疫情肆虐的其他国家出手相助，这就是大国的担当。

但世界并不和谐。哪怕全球面临疫情大暴发，哪怕自身疫情也不容乐观，哪怕被数个国家怀疑是新冠肺炎起源地，哪怕在面对本国疫情时也正在希望能够得到中国的帮助，美国却对中国仍然表现的咄咄逼人。当中国人民正在奋力抗击疫情时，美国政府非但没有给予热情相助，反而对中国说三道四，甚至颠倒是非；3月美国国会众、参两院先后通过违背一个中国原则的“台北法案”；眼下美国的舰队仍然在中国南海水域挑衅。美国正在让这个不安宁的世界走向更加不安宁。在欧洲多国暴发疫情后，哪怕是疫情最严重的成员国意大利也得不到来自欧盟的有效帮助；日前塞尔维亚总统更是公开宣称，欧盟是靠不住的，目前能够帮助塞尔维亚的只有中国。

中国要做更有定力的实力大国

目前看来这一轮的世界不安宁和变革将会继续下去。中国不应忘记，当欧美大国深陷2008年世界金融危机时它们也曾对中国寄予厚望，希望中国能够把它们带出危机的泥潭，美国一些政要和专家学者那时还常用“中美国”、“G2”等新创造出来的词汇来“美誉”中国。当然历史发展也已经说明，在那次危机之后，美国对中国的遏制、打压力度逐步升级。目前，正当中国积极帮助世界对付疫情时，美国领导人竟然还通过个人推特拿“中国病毒”说事儿，仍然在对深陷疫情之中的伊朗进行“极限施压”。这就是美国！

尽管还存在很多不足，但不管是从横向看还是从纵向看，中国正在向好发展，也越来越成熟。面对这个不安宁的世界，自身实力逐步增强的中国需要表现出足够的定力和冷静。在变动的世界，更加成功的国家，必将会是更加具有定力的实力大国。中国一定要充满定力地面对这个不安宁的世界。

（作者是上海外国语大学志远卓越学者、中东研究所教授）

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