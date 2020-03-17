美国俄亥俄州因新冠疫情推迟总统预选

新华社华盛顿3月16日电（记者孙丁 徐剑梅）为防止新冠病毒传播，美国俄亥俄州16日晚下令关闭该州投票站，推迟原定17日举行的2020年美国总统选举俄亥俄州预选。

俄亥俄州卫生部门主管埃米·阿克顿当晚签署命令说，目前举行选举将迫使投票站工作人员和选民面临感染新冠病毒的风险。

俄亥俄州州务卿弗兰克·拉罗斯随后在一份指令中说，俄亥俄州预选将被推迟至6月举行。

本月早些时候，俄亥俄州州长迈克·德瓦恩宣布该州进入紧急状态以应对新冠肺炎疫情。据美国媒体统计，俄亥俄州已出现50个确诊病例。

除俄亥俄州外，路易斯安那州、佐治亚州和肯塔基州也已宣布推迟预选。不过，亚利桑那州、伊利诺伊州和佛罗里达州将按原计划于本月17日举行预选。当地选举官员表示，将采取额外卫生预防措施。

美国2020年总统选举目前处于党内预选阶段。美国前副总统拜登和佛蒙特州联邦参议员桑德斯正在竞争民主党总统候选人提名，以挑战现任总统、共和党人特朗普。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间16日22时（北京时间17日10时），美国新冠肺炎确诊病例累计达4661例，死亡病例85例。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前表示，美国疫情将更严峻。

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