记者手记：日内瓦深夜的掌声

新华社日内瓦3月16日电记者手记：日内瓦深夜的掌声

新华社记者聂晓阳

当地时间15日和16日，连续两个晚上的9点整，数以千计的日内瓦民众聚集各家阳台，以长时间鼓掌的形式向参与抗击新冠肺炎疫情的医护人员致敬，并为瑞士的抗疫行动加油。

听到满城响起的掌声，住在日内瓦的世界卫生组织总干事谭德塞在社交媒体上感慨说：“谢谢朋友和邻居们，这是多么令人感动的时刻！”“作为全球卫生治理之都，日内瓦深夜的掌声表明，只有团结起来，才能击败新冠病毒。”

根据瑞士政府最新公布的数字，在总人口只有800万的瑞士，新冠肺炎确诊病例已达2330例。更严重的是，感染人数还在快速增加，世卫组织所在地日内瓦乃至瑞士已经成为全球疫情最为严重的地方之一。

在严峻的形势下，貌似淡定的当地人开始减少出行，政府相继取消了日内瓦车展、日内瓦国际发明展等大型活动。从15日开始，日内瓦5人以上的室内外聚集活动已被宣布为非法，媒体连日来也一直在反复宣传“保持一米以上人际距离”“不要握手、不要拥抱”等预防措施。

过去几天里，联合国日内瓦总部每天都在发布不断加码的疫情防控措施，包括暂停游客访问、鼓励居家办公、使用更大的会议室以及限制参会各国代表人数等。世卫组织16日也发布公告说，除必须进入世卫大楼执行任务的人员外，其他员工一律远程办公。世卫组织的疫情发布会也采取现场并无记者参加的“虚拟模式”。

值得点赞的是，在快速恶化的疫情形势下，瑞士政府没有丧失信心，也没有放弃防控疫情的努力，而是知难而上，迅速调整策略，重拳出击，赢得了民众的理解和支持。

记者的一位邻居说，如果说15日的第一次全城掌声是对医护人员的致敬，那么16日晚的掌声则更多的是对政府最新举措的肯定。

当地时间16日下午，瑞士联邦主席索马鲁加在召开紧急会议后宣布瑞士进入“非常状态”，从当天午夜起关闭境内所有商场、餐厅、酒吧等与基本生活保障无关的场所，以减少人群的交叉感染。

此外，她还宣布动员多达8000名军人，支持各州抗疫期间医疗、安全和物流等服务。这是瑞士自第二次世界大战以来最大的军事动员行动。

作为对于部分民众和专家连日来呼吁的回应，瑞士政府表示，将此前以高危易感人群为核心的防疫目标调整为保护每一个人，改变不再对轻症患者进行检测的做法，加大对疑似病例的检测力度并协调资源，争取让更多患者住院治疗。

以更大的政治意愿和决心投入抗疫战斗，这既是中国提供的经验，也是世卫组织一直在呼吁的防控重点。瑞士政府的最新举措无疑是一个值得欢迎的努力。

就像很多瑞士人在社交媒体上的留言一样：意志和信心，也是抗疫行动不可或缺的一环。在日内瓦深夜的全城掌声里，记者听到了团结，听到了力量，也听到了信心。

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