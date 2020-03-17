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委内瑞拉宣布全国实施“社会隔离”

2020年03月17日14:49  来源：新华网
 

　　新华社加拉加斯3月16日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗16日发表电视讲话，宣布自当地时间17日上午5时起在全国范围实施“社会隔离”，呼吁所有民众尽量留在家中，以控制新冠肺炎疫情在国内蔓延。

　　马杜罗说，委内瑞拉当天新冠肺炎确诊病例升至33例，较上一日新增16例。委目前所有病例都是输入性病例，其中28例来自欧洲，5例来自哥伦比亚。为控制疫情蔓延，他已下令在首都行政区及全国23个州全面实施社会隔离，也就相当于全国“封城”。

　　“如果我们过于自信而轻于防范，整个拉美地区将被这场流行病席卷。因此委内瑞拉决定采取全面隔离措施，这是完全必要的。”他说。

　　马杜罗称新冠肺炎疫情是“我们从未面对过的最严重的情况”，并对一些国家不采取措施控制疫情表示遗憾。他要求军队和警察维护社会秩序并严格贯彻社会隔离措施，呼吁所有民众必须留在家中，仅在必要时外出。

　　委内瑞拉社会隔离措施包括封锁进出隔离区域的所有道路，隔离区域停学停工，但食品供应、医疗服务和安保方面的工作不受影响。

　　委内瑞拉13日宣布首次确诊两例新冠肺炎病例，委政府随后宣布全国进入警戒状态，要求全国学校停学，关闭所有餐馆、酒吧和夜总会，要求民众不要举行任何形式的家庭聚会和大规模聚集活动，还暂停所有来自欧洲、哥伦比亚、巴拿马和多米尼加的航班30天。

(责编：于洋、贾文婷)
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