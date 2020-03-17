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意大利官员：新增病例数下降 疫情拐点可能正在到来

2020年03月17日14:46  来源：新华网
 

　　新华社罗马3月16日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利16日说，意大利新冠肺炎确诊病例增幅出现下降趋势，疫情拐点可能正在到来。

　　博雷利在当晚举行的视频新闻发布会上说，除死亡和治愈病例外，意大利现有确诊病例23073例，24小时内增加2470例，低于上一日2853例的增量，这一增幅也几乎是3月份以来的最低值。

　　博雷利说，虽然数据还不完整，但目前来看增幅在下降，预计未来几天这一趋势会更加明显，拐点可能正在到来。

　　截至当地时间16日18时，意大利新冠肺炎累计确诊27980例，其中死亡2158例，治愈2749例。在现有23073例确诊病例中，有11025名患者在医院接受普通治疗，1851人在重症监护室接受治疗，另有10197人居家隔离。

　　意大利高等卫生理事会主席佛朗哥·洛卡泰利当天向媒体表示，现在的确诊人数反映的是12天至14天前的感染率，等目前采取的管控措施反映在感染人数上时，“我们才能看到感染人数大幅下降，更重要的是看到重症患者数显著下降”。

　　意大利总理孔特16日宣布，为应对新冠肺炎疫情，政府将拨款250亿欧元（约合279亿美元），以强化该国医疗卫生体系，并帮助工人、企业及家庭渡过难关。

　　孔特在内阁会议通过上述决定后向媒体表示，新措施包括3月份向包括个体经营者在内的所有在职人员发放600欧元（约合670美元）补贴、延长假期并发放婴儿看护券、暂停征收企业税和增值税、暂停存缴养老金等。

　　孔特说，这是强有力的措施，“我们从没想过用抹布和水桶去抵御洪水，我们正构筑保护企业、家庭和员工的堤坝”。

　　为防新冠肺炎疫情进一步蔓延，意大利10日起进入全国“封城”状态，并从12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，但公共交通、物流、邮局、银行和食品生产行业维持正常营业和运转，以保证向公众提供基本生活服务。

(责编：于洋、贾文婷)
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