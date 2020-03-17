世卫组织：不要蒙住双眼救火 须检测每个疑似病例

新华社日内瓦3月16日电（记者刘曲）世界卫生组织16日宣布，中国以外新冠肺炎累计确诊病例数已超过中国数字。世卫组织呼吁，预防感染和拯救生命的最有效方法是打破病毒传播链，不要蒙住双眼救火，必须检测每一个疑似病例。

世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上说，过去一周新冠肺炎疫情迅速升级。目前，中国以外新冠肺炎累计确诊病例数和死亡人数都已超过中国。各国都升级了社会隔离措施，包括关闭学校、取消体育赛事和其他集会等。

谭德塞指出，目前还没有看到各国在检测、隔离以及接触者追踪方面有足够紧急的升级措施，而这些是疫情应对措施的支柱。预防感染和拯救生命的最有效方法是打破病毒传播链。要做到这一点，必须加强检测和隔离。

“谁都不可能蒙住双眼救火。如果不知道谁被感染了，就无法阻止这场大流行，”谭德塞说，“我们向所有国家发出一个简单的信息：检测、检测、检测！对每一个疑似病例进行检测！”

此外，世卫组织建议，包括轻症病例在内的所有确诊病例都应在医疗机构隔离，以防止病毒传播并为病例提供适当医护。如果在医疗机构收治轻症患者已超出某些国家的能力，就应优先考虑收治老年患者和有基础疾病的病例。

谭德塞说，拥有先进医疗卫生系统的国家在应对疫情时也困难重重。随着病毒向低收入国家蔓延，世卫组织非常担心疫情可能影响艾滋病病毒高流行地区人群以及营养不良的儿童。“这就是为什么我们呼吁每个国家、每个人尽其所能阻止病毒传播。”

他表示，未来几天、几周以及几个月将“考验我们的决心，我们对科学的信赖和我们的团结互助精神”，应对疫情的要点是同舟共济。

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