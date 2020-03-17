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比利时国王授权组建“战疫”内阁

2020年03月17日10:02  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔3月16日电（记者潘革平）比利时王室16日发布公报说，比利时国王菲利普当天正式任命现看守内阁首相维尔梅斯为组阁人，授权其组建一个旨在应对当前新冠肺炎疫情的“战疫”内阁。

　　自去年5月26日议会选举以来，比利时各政党一直未能就组建新政府达成一致。随着新冠肺炎疫情日益严峻，比利时10个主要政党15日一致同意，由维尔梅斯组建一个任期为3至6个月的特别内阁，全权负责处理新冠肺炎疫情防控及其可能带来的经济和社会问题。

　　据当地媒体报道，新组建的“战疫”内阁将由现看守内阁的3个政党组成，尽管3党议员在议会中占少数，但其余7个政党承诺，将在议会中支持新内阁的一切抗疫措施。新内阁一个任期为3个月，最多可延长一个任期。

　　比利时于2月2日报告了第一例新冠肺炎确诊病例，3月12日出台了包括学校停课、酒吧和餐厅关闭等一系列严厉措施，但疫情蔓延趋势仍未好转。比利时国家公共卫生研究所16日说，过去24小时内比利时新增确诊病例172例，累计确诊病例1058例，累计死亡5例。

　　疫情还给比利时经济带来负面影响。比利时股价指数BEL20在过去一个月里下跌了40%。除了餐饮、旅游、会展等行业将受到直接冲击外，全球经济放缓还将对比利时的外向型经济造成冲击。

(责编：于洋、贾文婷)
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