武汉协和医院与14家荷兰医院分享抗“疫”经验

新华社武汉3月16日电（记者黎昌政、乐文婉）16日下午4时许，华中科技大学附属协和医院西院通过视频电话，与荷兰14家医院分享新冠肺炎防控与治疗经验。

欧洲报告新冠肺炎确诊和死亡病例已超过中国以外其他国家和地区的总和，世界卫生组织13日宣布欧洲成为新冠肺炎“大流行”的“震中”。

荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布公报说，荷兰在此前24小时新增确诊病例176例，新增死亡病例8例；累计确诊病例1135例，死亡20例。

在1个多小时的通话中，荷方6位医生代表围绕新冠肺炎的基本症状、临床诊断、预防与治疗等方面提出系列问题，武汉协和医院西院新冠肺炎疫情专家组7位成员分别给予详细回答。

“你们做得很棒，谢谢你们给我们分享了如此宝贵的经验！”荷兰Sint Jansgasthuis医院负责人德·威特·英格说。英格还询问，如果荷兰医生在治疗新冠肺炎时遇到疑难问题，能否继续邀请武汉协和医院西院专家给予帮助。

“医学无国界，我们非常愿意解答荷兰在抗击新冠病毒时所面临的问题，并提供力所能及的帮助。”武汉协和医院党委副书记汪宏波说。

截至16日，湖北新增确诊病例已连续5天保持个位数增长，累计治愈出院人数突破5.5万。

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