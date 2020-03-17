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以色列总统授权蓝白党领导人甘茨组阁

2020年03月17日09:57  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷3月16日电（记者尚昊　陈文仙）以色列总统里夫林16日在耶路撒冷宣布，正式授权蓝白党领导人本尼·甘茨组建新一届政府。

　　在当日的授权仪式上，里夫林呼吁尽快结束组建新政府的僵局，以应对日益严峻的新冠肺炎疫情挑战。他表示，以色列应避免举行“第四次选举”。

　　甘茨在得到授权后表示，“将在几天内竭尽全力组成一个广泛的爱国政府。”

　　根据以色列法律，甘茨拥有28天的组阁期限，如果届时不能完成，他可以向总统申请延长14天。

　　以色列舆论普遍认为，甘茨能否组建政府仍面临诸多不确定性，在目前形势下，甘茨很难被允许延长组阁期限。

　　15日，里夫林在耶路撒冷与进入以色列第23届议会的8个党派就组阁人选进行了磋商。经磋商，甘茨获得了61位议员的推荐。

　　以色列2日举行第23届议会选举，在议会120个席位中，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得36席，国防军前总参谋长甘茨领导的中间党派蓝白党获得33席。位列其后的是获得15席的阿拉伯政党联盟“联合名单”党和获得9席的宗教政党沙斯党。犹太圣经联盟、前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党和左翼政党联盟工党—桥党—梅雷茨集团联盟各获得7席，统一右翼联盟获得6席。没有一个政党获得单独组阁所需的半数以上议席。

　　这是以色列近一年内举行的第三次大选。近一年来，以色列屡屡陷入组阁僵局，新政府“难产”。去年4月，利库德集团赢得以色列第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人均组阁失败，议会再次被解散。

(责编：于洋、杨牧)
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