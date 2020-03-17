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美政府寻求扩权应对疫情冲击

2020年03月17日09:16  来源：新华网
 

　　美国财政部长史蒂文·姆努钦15日说，他将请求国会恢复2010年《多德—弗兰克法案》收回的权力，以使联邦政府有更多工具应对新冠疫情带来的冲击。

　　美国《纽约时报》报道，白宫寻求恢复2008年金融危机时期的权力，反映疫情对美经济冲击可能远不止影响旅游、邮轮等个体行业。

　　【预期恶化】

　　姆努钦15日接受美国广播公司采访时说，联邦政府应对经济冲击的某些工具被收回，“我要回国会申请（恢复）”。

　　姆努钦没有具体说明他指的是哪种工具，但在先前福克斯新闻电视台的另一次采访中明说是《多德—弗兰克法案》的规定。

　　2008年金融危机后，美国国会于2010年通过《多德—弗兰克法案》，确立后危机时代美国金融监管改革的框架和原则。法案废除美联储向面临倒闭公司贷款的权力，削弱财政部动用“外汇稳定基金”稳定货币市场的能力。

　　姆努钦说，新冠疫情显然令美国经济增长放缓，但他认为不会带来全面经济衰退，“随着我们继续抗击病毒，今年晚些时候经济活动将有所恢复”。

　　《纽约时报》解读，美国政府寻求国会更多授权，表明其正为一场广泛的衰退做应对准备。

　　美国前财长亨利·保尔森近日在《华盛顿邮报》刊文称，联邦政府可能需要国会更多授权以便快速行动，“国会无法设计并实施每项刺激计划，也很难在实际情况发生变化时紧急赋予行政部门新的权力”。

　　【多管齐下】

　　美国应对疫情冲击的多方面协作近期有所强化，涉及货币政策、财政政策及疾病防控。

　　《纽约时报》报道，就如何在疫情冲击下支撑经济，姆努钦与美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔每天沟通。姆努钦接受媒体采访数小时后，美联储意外宣布将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动7000亿美元量化宽松计划。

　　联邦政府方面，姆努钦14日说，财政部将利用现有监管权限，允许雇主使用在国家税务局预存的现金储备支付病假工资，并将向无力支付这笔费用的小企业垫款。

　　此外，美国政府正加大与科技巨头协作。《华尔街日报》15日报道，白宫官员当天与亚马逊、谷歌等公司高管会晤，讨论如何加强企业与疾病控制和预防中心合作、借助技术手段优化诊断效率等。

　　美国总统唐纳德·特朗普13日说，谷歌正开发一个网站，能帮助民众判断是否应当接受新冠病毒检测以及如何接受检测。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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