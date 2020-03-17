“美式人权”竟是由肤色决定的（钟声）

种族平等，在美国仅仅是可望而不可即的梦想。“肤色决定论”带来的美国社会撕裂，就是践踏人权的具体体现

“肤色在决定美国人的命运方面，显然具有举足轻重的作用。”这是美国学者托马斯·索维尔在其著作《美国种族简史》中表达的深深失望。有目共睹，美国种族歧视的巨大创口不仅没有随着时间的推移而愈合，反而愈益严重，并且深深扎根于社会各方面。正如中国国务院新闻办公室发表的《2019年美国侵犯人权报告》所列举的大量数据和事实显示，根深蒂固的种族歧视，暴露了美国白人至上的政治架构和意识形态，凸显“美式人权”的极度虚伪。

美国传统意识上的主流价值观人群是白人盎格鲁—撒克逊新教徒，美国社会中那些不符合这种特性的种族、族群和宗教文化群体，都不可避免地遭受到或多或少的歧视。《心理科学》杂志发表的一项研究表明，美国白人从5岁开始就将非洲裔男孩与“暴力”“危险”“敌意”和“攻击性”等联系在一起。“超过40%的美国人认为美国在种族平等方面没有取得足够的进展，约58%的人认为美国的种族关系十分糟糕，约65%的人表示近年来美国社会的种族主义言论变得越来越普遍。”皮尤研究中心发布的《2019年美国种族》报告表明，美国的种族歧视问题广泛、系统地存在。种族平等，在美国仅仅是可望而不可即的梦想。

2016年以来，美国的白人至上主义回潮，种族对立与仇恨情绪在美国社会广泛弥漫。那些制造大规模枪击事件的白人表现出一种对“白人种族灭绝”的偏执恐惧。譬如2019年8月3日，21岁白人男子帕特里克·克鲁修斯驱车1000多公里赶到得克萨斯州边境城市埃尔帕索市，在一家超市进行无差别射击，杀死22人，动机竟然是因为这座城市的主要居民是拉美裔，他不能容忍“白人将被有色人种取代”。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷警告，白人至上主义正对美国安全形成持续、广泛的严重威胁。美利坚大学反种族主义研究和政策中心主任伊布拉姆·肯迪指出：“美国一直处在白人至上恐怖主义的危机之中。”白人至上主义如此汹涌的根源是什么？这是美国不能回避的问题。显然，断不了种族歧视的毒根，就断不了美国社会的噩梦。

白人至上主义意识形态越强势，美国少数族裔遭遇的种族歧视越严重。法律面前人人平等是国际人权宪章的基本原则，但美国的执法实践却与之背道而驰。美国警察枪杀和残暴虐待非洲裔案件频发，执法领域的种族歧视司空见惯，少数族裔的基本人权被肆意践踏。联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员指出，美国执法当局杀害和残暴虐待非洲裔的数量依然惊人，而且很少受到追究。一年前美国媒体披露的一桩暴力执法案件可谓惊骇至极——6名警察对20岁的非洲裔说唱歌手威利·麦科伊的“头部、耳朵、颈部、胸部、手臂、肩膀、双手和背部”连开25枪，致其死亡。良知必然追问，何至于此？再看看非洲裔成年人被监禁的概率是白人成年人5.9倍的数据，人们会感到答案并不难觅。奴隶制、种族隔离制的余孽犹在，它浸透在美国司法体系中，暴露出美国政府政策和制度结构选择性忽视少数族裔基本人权的冷酷事实。

经济领域的种族歧视更加固化美国社会的不平等。美国进步中心网站报道指出，与白人相比，非洲裔等少数族裔在就业中面临系统性障碍，导致更高的失业率、更少的就业机会、更低的工资、更少的福利和更大的就业不稳定性。职业隔离和有色人种工人持续贬值是政府有意制定政策的直接结果。在过去40年里，非洲裔工人的失业率一直是白人的两倍。美联储发布的数据显示，财富的种族差距持续加剧，白人家庭的平均财富几乎是非洲裔家庭的10倍。以目前的趋势，非洲裔家庭积累的财富需要200多年才能达到白人家庭现在的水平。这意味着什么？无望翻身！美国少数族裔摆脱不掉如此残酷的现实。

种族歧视顽疾决定了社会撕裂的必然性。应当看到，“肤色决定论”带来的美国社会撕裂，就是践踏人权的具体体现。美方一些人为何不能尽心尽力根除种族歧视？因为他们享乐于白人至上，习惯于欺世盗名。美方一些人在世界上大搞双重标准，借人权问题对其他国家指手画脚，只有霸权图谋，毫无道义可言，这是对世界人权事业的严重亵渎。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）

(责编：于洋、贾文婷)