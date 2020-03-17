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美国16日新增新冠肺炎确诊病例860例 总数达4629例

2020年03月17日08:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月16日电（记者张梦旭）根据美国疾病控制与预防中心以及各州公共卫生部门的统计，截至美国东部时间3月16日晚7点，全美共报告新冠肺炎确诊病例4629例，死亡90例，治愈48例。16日新增确诊病例860例。

美国总统特朗普16日在白宫简报室对记者说，美国政府可能会封锁 “特定区域”和“热点区域”来阻止疫情的蔓延，但目前并没有全面封锁美国的打算。他表示，美国可能会在7月或8月份最终阻止疫情的蔓延。

特朗普在记者会上还发布了一份新冠疫情指南，建议人们尽量避免出行，以减缓新冠病毒传播。这份指南名为《总统的美国冠状病毒指南：15天来减缓传播》，建议人们在未来15天内，避免10人以上的聚会、避免去酒吧、餐馆和美食广场等地用餐，并尽量避免旅行、购物等活动。

这份指南还建议出现病毒社区蔓延的各州关闭酒吧、餐馆和其他公共场所。特朗普说：“我们每个人在阻止新冠病毒蔓延和传播方面都可以发挥关键作用。如果每个人现在做出这些重大改变和牺牲，我们将作为一个国家团结起来，我们将战胜病毒。”

目前，美国越来越多的州正在关闭学校、餐厅、酒吧等公共场所。华盛顿哥伦比亚特区、马里兰州、路易斯安那州、肯塔基州、佐治亚州等纷纷宣布关闭餐厅、酒吧、电影院等公共场所。纽约州、新泽西州和康涅狄克州已达成一项地区性协议，从16日晚8点起关闭所有电影院、赌场、体育馆和健身房。纽约市市长白思豪表示，正在考虑包括宵禁在内的一切措施。

美国大学理事会16日宣布，因为担心新冠肺炎疫情的影响，下一届SAT考试将被取消，计划参加5月2日考试的学生将获得退款。上一次SAT考试时间为3月14日，因为5月份考试被取消，下一次考试时间将为6月6日。

哈佛大学医学院教授威廉·哈塞尔汀预测，新冠肺炎疫情可能有四种结局。一是随着季节更替，病毒因为气候变化而渐渐消失。二是，疫情严重到让所有人都受到感染，再也没有安全的地方可以躲避，“在这种情况下，疫情终会结束，但结局会是一种相当可怕的场面。”三是有疫苗研发成功。但从时间点来看，目前距离有疫苗出现，可能还有一年的时间。四是最可能出现的结局，那就是会有新药问世。

(责编：崔越、贾文婷)
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