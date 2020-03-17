中国疫情防控经验值得借鉴（国际论坛）

新冠肺炎疫情发生以来，中国举国上下迅速动员，从医护人员、公务员和军人，到志愿者和普通民众，都在各自岗位上全力应对疫情。中国人民的努力付出和所展现的精神面貌，显示了众志成城的力量，令世界惊叹。

中国采取的有效防控举措，为其他国家抗击疫情赢得了时间。中国采取的举措非常严格，这是必须的。中国之所以能够遏制疫情，主要得益于这些强有力的措施。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，这是中国应对疫情的第一原则。武汉人民和湖北人民作出巨大牺牲，不仅为中国，也为全世界抗击疫情作出了重要贡献。相关举措给中国经济带来了一定影响，但这些举措都是为了尽快遏制疫情、拯救生命，并尽快恢复正常经济社会运行秩序。

疫情检验一切。尽管媒体呼吁人们防御的应是病毒，不是特定人群，但在恐惧面前，还是有一些人难以把这两者科学地区分开来，导致一些华人甚至亚裔在一些国家受到歧视。歧视是愚昧的表现，尽管这种行为不值一驳，但它的确是人类共同抗击疫情的一大阻力。疫情导致的社会恐慌也考验着各国的治理能力。在有些国家，民众恐慌情绪有所蔓延。中国民众情绪总体保持稳定，在于中国政府坚强和有效领导释放出的强大动员能力。

病毒没有国界，国际合作对战胜疫情至为关键。各国政府必须用开放的态度来解决问题，任何推卸责任的行为都是对世界的不负责。尽管国情不同，但很多国家在疫情防控中表现出一些普遍性问题，其中包括政府能否及时有效采取对策以及如何正确处理中央与地方的关系等。在这些方面，中国已经积累诸多经验，可供其他国家在适合本国国情的基础上借鉴。

当前，疫情蔓延已经导致世界经济遭受不少损失，从内部供应链到外部产业链，各国正常的经济活动都面临严峻挑战。中国在疫情防控不放松的前提下，正在全力复工复产、恢复经济，这将缓解疫情对世界经济的冲击。

如果说中国抗击疫情是上半场，那么各国合作就是全球疫情防控阻击战的下半场。在经济全球化深入发展和人员流动频繁的今天，没有一个国家可以在非传统安全挑战中独善其身。面对重大公共卫生事件，世界各国需要自上而下和自下而上相结合的全方位合作。中国在各方面为全世界积累了很多宝贵经验。秉持开放的态度，中国一直与国际组织和其他国家共享信息。中国已经和世界卫生组织实现了紧密合作，并取得良好效果。中国继续与其他国家合作，不仅分享应对疫情的专业经验，还可以共享公共卫生治理的经验。

（作者为新加坡国立大学东亚研究所教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）

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