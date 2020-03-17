疫情面前不“见外” 我也是防疫志愿者！

55岁的伊朗籍商人哈米自2003年以来一直在浙江义乌做外贸生意，他同时也是伊朗义乌商会会长。疫情发生后，哈米主动报名成为义乌鸡鸣山社区外国人防疫志愿服务队的一名志愿者。面对越来越多返回义乌的外籍人士，会说阿、中、日、英等多国语言的哈米，每天和社区工作人员奔走在大街小巷，为居住在这里的中外居民采买物资，送生活用品上门，宣传防疫知识，开展夜间巡逻。图为哈米（右）在鸡鸣山社区樊村里尚未返回义乌的外籍居民家门口张贴多语言防疫提醒。

新华社记者 郑梦雨摄