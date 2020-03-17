疫情面前不“见外” 我也是防疫志愿者！

江苏省苏州工业园区城邦社区，已在这里生活8年的来自美国的苏贝妮（右）和丈夫苏杰夫（左）主动加入防疫志愿者队伍，他们帮居家观察居民分菜、拣菜、送菜；还用小喇叭进行中、英文广播，向居民宣传防疫知识。
克里斯汀已经在中国生活3年，是南京一家物流企业的技术顾问。春节假期，他来到妻子吴海音的家乡浙江省湖州市德清县新市古镇，准备过完节再回南京。防疫期间，奥地利驻华大使馆两次来电让克里斯汀返回，但他婉言谢绝了好意，和妻子一起加入当地志愿者队伍，在防疫卡点共同战“疫”。
面对疫情，重庆一些高校的外国留学生志愿加入疫情防控宣传、发放口罩、卫生消毒等工作中，为校园抗击疫情贡献力量。图为24岁的西南大学尼日利亚籍留学生志愿者方雯对电梯按钮进行卫生消毒。
55岁的伊朗籍商人哈米自2003年以来一直在浙江义乌做外贸生意，他同时也是伊朗义乌商会会长。疫情发生后，哈米主动报名成为义乌鸡鸣山社区外国人防疫志愿服务队的一名志愿者。面对越来越多返回义乌的外籍人士，会说阿、中、日、英等多国语言的哈米，每天和社区工作人员奔走在大街小巷，为居住在这里的中外居民采买物资，送生活用品上门，宣传防疫知识，开展夜间巡逻。图为哈米（右）在鸡鸣山社区樊村里尚未返回义乌的外籍居民家门口张贴多语言防疫提醒。
巴基斯坦人豪孟德和毛里求斯人苏玛是一对在浙江温州工作的跨国医生夫妇。疫情发生后，他们主动加入了所在的温州和平国际医院志愿团队，进驻温州南高速出口防控检查点进行防疫筛查。图为豪孟德（右）帮苏玛戴口罩，准备上岗。
在河北省石家庄市鹿泉区黄壁庄镇田村，有一名志愿者的身影格外引人注目，她就是来自刚果（金）的22岁志愿者吉娜。2017年，吉娜与在外打工的田村小伙赵志洁相识相爱并结为夫妇。疫情发生后，吉娜主动找到村委会，成为一名志愿者。“这里就是我的家，大家就是我的家人，我有责任和义务保护他们。”吉娜说。
杭州世贸丽晶城小区是花园亭社区外籍居民密集居住的国际化社区，随着近期外籍居民集中返回杭州，为了能更好为外籍和本地居民服务，一墙之隔的未离校留学生积极行动，投身于防疫宣传，守护小区邻里安全。图为留学生志愿者在小区门口为居民测量体温。
拥有不同国籍、不同肤色、不同职业，却有着相同的心愿……新冠肺炎疫情发生以来，在中国各地的国际化社区、高校和防控检查点，活跃着许多“疫情防控外籍志愿者”。他们是外国人，但在疫情面前不“见外”，与中国人一起守护共同的家园，成为抗疫中一道独特的风景线。