抗疫为重 德国要强化与五国边境管控

德国政府宣布自格林尼治时间16日7时起恢复针对邻近国家的边境管控，包括法国、奥地利、瑞士、卢森堡和丹麦，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。

德国内政部长霍斯特·泽霍费尔15日告诉媒体记者，管控措施生效后，货物流通和跨境通勤将不受限制，德国公民和拥有定居权人士可以返回德国。但“没有重要旅行缘由”者和疑似新冠病毒感染者不得跨越边境。

当前新冠肺炎疫情在欧洲迅速蔓延。泽霍费尔说，德国恢复与五个申根区国家的内部边境管控旨在“切断（新冠病毒的）传染链”。他强调管控措施是临时性的，将不定期重新评估；鉴于疫情峰值尚未到来，建议德国民众避免社交接触。

法新社报道，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所15日早些时候认定，法国边境地区阿尔萨斯－洛林是疫情传染高风险区。法国政府说，德方举措经过与法方沟通协调。

英国《金融时报》报道，在德国之前，丹麦、波兰和捷克已采取类似边境管控措施。波罗的海三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚14日关闭各自边境。

德方举措标志着政府的“突然转向”。德国总理安格拉·默克尔先前强调欧洲联盟成员国“不应彼此孤立”，需要采取“尽可能协调一致的方法”。

泽霍费尔对此辩解说：“只要欧洲没有统一的解决方案，一个（欧洲）国家必须行动起来，保护本国民众利益。”（海洋）【新华社微特稿】

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