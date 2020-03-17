美欲“买断”德国新冠疫苗遭拒

德国政府15日承诺，阻止美国“买断”一家正在研制新型冠状病毒疫苗的德国企业。有报道说，美国总统唐纳德·特朗普提出购买这家企业成果的“专用权”。

【“专用权”】

德国经济部长彼得·阿尔特迈尔当天告诉德国电视一台：“德国，不卖”，回应《星期日世界报》头版的相关报道。那篇报道题为《特朗普对柏林》。

报道称，特朗普正试图获得由德国企业“痊愈”疫苗公司研制中的新冠病毒疫苗的“专用权”。《世界报》先前援引接近德国政府的知情人士为消息源报道，称特朗普开价10亿美元，寻求这项疫苗技术“为美国专用”。

路透社援引类似消息人士的话报道，美国正考虑如何获得这项技术，以资金为条件吸引那家德国企业赴美。德国正采取反制措施，反对由任何国家垄断疫苗技术。

德国内政部长霍斯特·泽霍费尔16日在一场新闻发布会上谈及那篇报道：“我只能说，我今天从德方官员那里数次听说这件事，我们会在明天的危机处理委员会作讨论。”

德国卫生部一名女发言人回应：“德国政府非常有兴趣确保，新型冠状病毒疫苗和活性物质在德国和欧洲研发成功。在这方面，政府正与‘痊愈’疫苗公司深入沟通。”

【急澄清】

美国驻德国大使理查德·格雷内尔在社交媒体“推特”发文，说《世界报》报道有误。

一名美国官员15日指认那篇报道“严重夸大”，否认美国寻求将潜在疫苗“据为己有”。

“美国政府已经接触许多企业（超过25家），它们声称能够协助研制疫苗，大部分已经从美国投资人那里获得种子资金，”那名官员说，“我们会继续与任何号称能够提供帮助的企业对话，任何解决方案都会拿出来全球共享。”

《世界报》的报道触发德国政界“声讨”。德国议会卫生委员会议员埃尔温·吕德尔说：“现在国际合作很重要，不是一国私利。”

德国自由民主党领导人克里斯蒂安·林德纳指认特朗普“选举投机”，意在拉票。“很明显，特朗普会在竞选中动用一切手段。”

【发声明】

这起风波的主角“痊愈”疫苗公司15日发声，否认相关传闻。这家企业的主要投资者迪特马尔·霍普表态无意出售，希望企业能够研制出疫苗。

德国经济部长阿尔特迈尔欢迎这一“英明决定”，明确政府有权审查外资并购。“在涉及重要基础设施和国家及欧洲利益时，如果有必要，我们将采取行动。”

依据德国《对外贸易法》，“如果国家或欧洲安全利益受威胁”，德国政府可以审查来自非欧盟国家的收购请求。

“痊愈”疫苗公司2000年创立，总部设在德国图林根州，在法兰克福和波士顿设有分部，定位于“癌症治疗、基于抗体的治疗、罕见病治疗和预防性疫苗开发”，旗下实验室与德国卫生部下属的保罗-埃利希研究所合作。

这家企业上周离奇换帅，由迪特马尔·霍普接替丹尼尔·梅尼切拉出任首席执行官。后者3月初曾应邀与特朗普及其副手迈克·彭斯、以及多家制药公司代表在白宫会面。

那次会面之后，“痊愈”疫苗在企业网站上援引梅尼切拉的话报道：“我们非常有信心，能够在数月内研制出一款有效的候选疫苗。”（陆爱华）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)