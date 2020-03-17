乌克兰总统宣布应对疫情新措施 首都首现确诊病例

人民网基辅3月16日电（记者谭武军）乌克兰总统泽连斯基16日发表全国讲话，责成政府采取九项新措施，应对新冠肺炎疫情。

第一，从2020年3月17日零时起，禁止文化设施、购物和娱乐中心、餐馆、咖啡馆、健身中心和其它餐饮娱乐设施营业。餐馆和咖啡馆允许提供外卖服务。

第二，从2020年18日12时起，停止各城市间和各州之间的铁路、航空和公路客运，暂停城市地铁运营。市内公共交通工具载客量限定为：小巴和出租车不超过10人，公交车、无轨电车、有轨电车不超过20人。

第三，责成财政部与国际货币基金组织等国际伙伴就提供财政支持应对疫情进行谈判，要求乌克兰央行、财政部、国有和商业银行为中小企业提供贷款支持和税收变更计划。

第四，要求出现确诊病例的两个州——切尔诺夫策州和日托米尔州从2020年3月17日起实施紧急状态。

第六，卫生部暂停实施原计划活动，仅执行紧急任务。

第七，禁止举办超过10人的活动。

第八，根据政府确定的清单限制食品出口。

第九，各部门、各级政府和企业负责人应确保食品店、日用品商店、加油站、药店、银行和保险公司的正常营业。

此外，为应对疫情全球大流行和世界金融危机的威胁，乌克兰议会应通过对经济至关重要的法案，推动税收、土地和劳动改革，批准经济部长、能源部长和总检察长人选。

泽连斯基在讲话中高度赞赏中国抗击疫情的举措。泽连斯基说，中国的经验表明，只有采取非同寻常的严格措施才能够遏制病毒，拯救生命。而其它国家的经验表明，优柔寡断和自由主义是新冠病毒的盟友。因此，乌克兰将采取严厉、紧迫、甚至不受欢迎的行动，这样做的目的只有一个，那就是乌克兰人的生命和健康。

3月16日晚，乌克兰卫生部宣布，乌境内新增2例新冠肺炎确诊病例，2例均来自基辅，这也是乌首都首次出现确诊病例，其中1名患者有法国旅行史。截止3月16日21时，乌克兰新冠肺炎累计确诊7例，死亡1例。

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