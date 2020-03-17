美民主党“一对一”预选辩论聚焦抗疫

美国民主党两名总统竞选人乔·拜登和伯尼·桑德斯15日参加首场“一对一”电视直播辩论，新冠肺炎疫情成为当晚辩论焦点。尽管就抗疫措施建议不同，拜登和桑德斯都批评现任政府抗疫不力。

拜登当晚还确认，如果获得民主党总统候选人提名，他将选定一名女性副总统候选人作搭档。

【聚焦疫情和医保】

当晚辩论持续大约两小时，原定辩论场地在亚利桑那州菲尼克斯市，受新冠肺炎疫情影响，改在美国有线电视新闻网在首都华盛顿的一间演播室。

按美国疾病预防和控制中心建议，两名竞选人的演讲台间隔1.8米。两人登台时没有握手，只对彼此微笑并互碰手肘致意。现场没有观众。美国疾控中心15日早些时候建议，今后8周内推迟或取消50人以上的活动。

辩论一开场，两人便就如何应对疫情讨论大约半小时。佛蒙特州联邦参议员桑德斯认为首先应让现任总统唐纳德·特朗普“噤声”，因为特朗普屡次发表与美国医疗和科学界不一致的观点，“胡扯损害美国公众的不实信息不可接受”。前副总统拜登同样指责“威胁美国民众生存的正是唐纳德·特朗普”。

但就如何应对疫情，两人的想法多有不同。拜登在辩论中强调过往执政经验，建议包括推广免费病毒检测、在各州设立流动检测点或“免下车”检测站，为小企业提供更多援助，以及动用军方力量协助地方政府搭建临时医院。“这像是一场战争，在战争中你会竭尽所能照顾民众。”

作为民主党内“进步派”领军人物，桑德斯认定这场疫情暴露美国现有医保体系“功能紊乱”，“花了这么多钱却仍然没有做好准备”，只有他大力提倡的“全民医保”方案才能有效应对疫情。

作为民主党内“温和派”，拜登反对激进改革，认为对现有医保体系稍作修改即可，而桑德斯要求取消私营医保、推行全由政府管理的“全民医保”，投入巨大，难以获国会批准。拜登说，应对疫情需要立竿见影的措施，而非“一场革命”。

【指定女性当副手？】

拜登凭借过去两周在多州预选中取胜，成为民主党总统候选人提名之战的“领跑者”。他当晚首次承诺，如果赢得提名，将“选定一名女性当我的副总统（候选人）”。

民主党阵营原有多达6名女性参选，现在仅有1人仍在场上且无望胜出。美国历史上从未出现过女性总统或副总统。民主党候选人希拉里·克林顿2016年竞选总统是女性入主白宫最接近成功的一次，但以失败告终。民主、共和两党分别于1984年和2008年提名一名女性竞逐副总统，没有成功。

针对副手人选，桑德斯当晚没有明说，但称“极有可能”选一名“进步派”女性作副手。在已经退选的民主党人中，马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦被认为是“进步派”女性代表之一。

除疫情和医保外，拜登和桑德斯就“救市”方案、气候变化、遣返移民、外交政策等多项议题有分歧。按照路透社的说法，这让民主党促进“党内团结”的希望破灭。不过，这两名年近八旬的老将都表态，如果对方成为本党候选人，自己将给予支持。

【选情趋势似难变】

受疫情影响，拜登和桑德斯的多场竞选活动已改为电视直播或网络连线形式，他们的竞选团队工作人员也在家办公。佛罗里达、俄亥俄、亚利桑那和伊利诺伊四州预选仍按原计划于本月17日举行。佐治亚、路易斯安那等州则推迟了预选时间。

不过，选情趋势可能不会因为疫情或辩论改变。美联社评价，拜登当天在辩论中表现较以往“稳定”，而近期势头说明，他采取的竞选策略在“当下政治环境中更具吸引力”。拜登当天早些时候把政策立场稍向“左”偏，宣布支持前竞选对手沃伦主张的破产保护政策，并对桑德斯主张的“免费上大学”表达部分支持，认为该政策可适用于年收入不足12.5万美元的家庭。

从桑德斯在辩论中的表现来看，他仍未做退选准备。在预定17日举行预选的四个州，民调显示拜登对桑德斯的领先幅度达两位数，特别是在知名“摇摆州”佛罗里达，拜登领先40个百分点。彭博社报道，美国“真正透明政治”网站的最新数据也显示，拜登在全国平均民意支持率的领先优势达21.5个百分点，桑德斯“几乎无法超越”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)