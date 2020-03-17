全美多个地区出台禁令

人民网旧金山3月16日电（邓圩、廖丹）美西当地时间3月16日，自特朗普宣布全美进入紧急状态，一个重要决定被提出：鼓励全美隔离！白宫新闻发布会上，针对新冠肺炎疫情，特朗普总统表示，没有在全国范围内实施隔离或宵禁的计划，但是各州和政府可以自行选择是否执行，政府会关注某些新冠肺炎严重的地区。特朗普说到：“目前还没有全国范围的封锁，但是你知道，我们国家的一些地方没有受到很大的影响，但是我们可能会关注某些地区。”同时，发布会上，白宫已经发布了美国在冠状病毒大流行期间的指导方针。

据了解，方针包括：人们应该避免10人以上的聚会；远离酒吧、餐馆和美食广场，如果可能的话不要去旅游。指导方针还说，社区蔓延的州应该关闭酒吧、餐馆和其他公共场所，不过，目前这不是强制要求。目前，包括费城和旧金山在内的几个城市，以及包括马里兰在内的整个州都已发布命令，要求酒吧和餐馆最快在今晚关闭。新泽西州已经实行宵禁。

旧金山湾区6县执行封锁命令

事实上，白宫宣传指导方针的同时，美国部分州已经开始执行封锁命令。

3月16日，旧金山市长要求市民待在家里，“shelter in place”，不要外出，相互保持距离。与此同时，来自政府的通知抵达政府各个部门的手上，当天午夜开始执行直到4月7日。

据了解，通知从3月17日早上12:01分起，旧金山湾区大部分地区将被封锁（on lockdown） ，直到4月7日。六个湾区县将在周一宣布所有居民的“就地庇护”（shelter in place）命令，指示每个人住在自己的房屋内并远离他人。 在接下来的三周内，公共卫生官员表示将竭尽全力遏制冠状病毒在该地区的迅速蔓延，因此在尽可能多的时间里保持这种势头。官员表示，该指令将从星期一的午夜开始，涉及旧金山，圣克拉拉湾，圣马特奥，马林，孔戴科斯塔和阿拉米达县。

目前，该命令只确认完全封锁命令，尚不清楚如何执行或执行到何种程度，该命令要求警长或警察局长“确保合规”。

旧金山指示还包括，禁止所有大小的非必要聚会，禁止集会的范围从3月初的1000人，缩小到500人，再到250人，到昨天加州提出的25人，直到今天“on lockdown”避免不必要的出门。

同时也禁止“步行、骑自行车、踩踏板车、汽车或公共交通工具”的非必要出行。指示同时指出，人们可能会出差购物，购买必要的物资，获得医疗保健，并向需要帮助的家人和朋友提供帮助，以及帮助非居民返回湾区以外的家；机场、出租车和包括BART在内的公共交通将继续运行，但仅用于基本旅行，人们应尽可能保持6英尺的距离；进入封锁的六个县民众仍将可以购买食品和家庭用品等物品，并寻求医疗服务。只要他们与其他人保持六英尺远的距离，他们可以出去散步或运动；根据新的指示，除医疗保健外，所有年龄较大或有潜在健康问题的人都被告知随时待在里面，而老人应该请熟悉的人为其购物。该命令要求市民取消或重新安排医院的“常规医疗预约”和就诊。

该命令指出：“在可能的情况下，所有未被取消或重新安排的医疗就诊应远程进行。”

前一天，州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）建议该州所有酒吧关门，餐厅减少产能。美国疾病控制与预防中心敦促在全国范围内停止所有50人以上的集会，这是该机构迄今为止最强有力的建议。截至周一早上，美国的病例已超过4000，但实际感染人数却高得多。

各州陷入恐慌、纷纷出台禁令

执行禁止外出的命令不止旧金山，也包括疫情同样严重的华盛顿州。3月16日，州长在新闻发布会上呼吁华盛顿州居民在未来两周内避免任何不必要的交流和联系。纽约州、新泽西州和康州州长就一套共同的限制措施达成一致。纽约州州长葛谟、新州州长墨菲以及康州州长拉蒙特（Ned Lamont）表示，采用同样的规则对于每个人来说，所必需的社会条件是至关重要。

华盛顿州州长杰伊·伊斯利15日晚间宣布，他将关闭全州的酒吧，餐馆，俱乐部和体育馆，并禁止所有50人以上的聚会。据州长办公室称，华盛顿州的措施定于17日中午12点之后生效。

华盛顿州该禁令适用于餐馆和酒吧、咖啡厅、美食广场、理发店、发廊、青年体育、纹身店、健身房、酿酒厂和酿酒厂，剧院和保龄球馆。杂货店，药房，银行和五金店将继续营业；所有企业尽可能避免召开任何规模的会议；人们尽可能待在家里，避免社交互动；容易受到这种病毒威胁的老人们，需要立即开始自我隔离。

目前大纽约地区的禁令从3月17日上午9点开始，纽约市的餐厅、酒吧、咖啡馆将仅限于外卖，禁止堂吃。所有夜店、酒吧、健身房、赌场、电影院和音乐会都必须关闭

取消在未来八周50人或更多的活动，纽约市公立学校关闭至少到4月20日，长岛所有学校停课两周，布碌仑教区取消公众弥撒。

新泽西州州长下令关闭学校。州长菲尔?墨菲宣布执行宵禁，除了必要的出行外，新泽西居民不再被允许在美国东部时间晚上8点至凌晨5点之间出行。

密歇根州州长惠特默签署了一项行政命令，暂时关闭剧院、酒吧、赌场和健身房等公共住宿场所，直至本月底。她还限制餐馆只提供外卖或免下车服务。

罗德岛州州长吉娜·雷蒙多表示，该州的集会人数不应超过25人。

新奥尔良市市长拉托亚·坎特雷尔（LaToya Cantrell）今天宣布，由于冠状病毒暴发，关闭了该市的所有酒吧，夜总会，赌场，电影院，购物中心，体育馆和健身俱乐部。餐厅将被要求终止用餐服务，并且仅提供外卖和外送。

特朗普说新冠肺炎可能持续到7、8月份

在3月16日的新闻发布会上，特朗普还表示，美国的新冠肺炎可能要持续到今年的7月或8月，消息一传出，美媒纷纷表示出焦虑，而旧金山湾区很多工程师从一开始乐观的情绪突然转为担心和恐惧，他们担心美国将会成为下一个意大利。

发布会结束后，特朗普立刻在自己的Twitter上更新推文，要求美国人不要囤积商品。川普在推特上说:“我们有信心供应将继续满足全国的需求”,“无论如何商店都将继续营业。”然后他敦促美国人团结起来。

但是，发布会上特朗普任然保持以往乐观的态度，他说，美国“可能”正在走向衰退，这是他首次承认冠状病毒暴发可能带来的可怕后果。当被问及美国经济是否正在走向衰退时， “我们不是在考虑经济衰退。”特朗普表示，他现在的工作重点是与病毒本身作斗争。一旦遏制了这种疾病，由于“需求积压”，经济将出现巨大增长。

据美媒3月15日报道，美国医学专家们纷纷指出，如果美国按现在新冠肺炎发展的速度，每三天增加一倍的确诊病例话，到今年5月份，美国将有大约1亿人感染新冠肺炎，而这样的计算方式，不是谁的神预言，而是数学的公式。

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