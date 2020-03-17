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法国全国限制人员流动  欧盟申根边境闭关一月

2020年03月17日08:11  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎3月16日电（记者何蒨） 当地时间16日晚20点，法国总统马克龙发表电视讲话，宣布法国将于17日中午进入全国限制人员流动措施，该措施将持续15天，欧盟申根地区边境将关闭30天，法国市政选举与现行改革全部延期，政府将启动3000亿欧元的经济救助计划。

马克龙在电视讲话中，指责不尊重防疫守则的法国人不负责任，将会危及身边的亲友，并呼吁法国民众将出行严格限制在必要的范围内，仅限于采购、就医和工作外出，禁止亲友聚会。根据法国媒体的最新信息，从明日起，法国民众外出将需要专门的出门许可，可下载或手写，用于警察及宪兵管理秩序，无许可出行将可能受到罚款。截至15日，法国新型冠状肺炎确诊患者已达6633例，死亡148例。

马克龙同时宣布，根据欧盟委员会的建议，17日中午将关闭欧盟和申根地区边境，非欧盟国家与欧盟国家之间的所有旅行将暂停30天，正在进行的改革暂停，包括引发社会争议的退休改革，政府全力应对疫情，原定于22日的法国市政选举第二轮投票也将推迟举行。

为了维持法国社会的稳定、保护经济的发展，马克龙在电视讲话中指出，受疫情影响的企业有望获得经济支持，包括减免电费、煤气费及租房费等，小型企业还可减免缴税。

根据法国媒体的消息，法国国家科学委员会在16日曾提议政府效仿意大利进行封城。但针对目前在社会上流传的“封城”消息，法国政府发言人进行了辟谣并指出将根据疫情的发展进行协调。巴黎警察局宣布，因疫情影响，外国人可以获准延长合法居留证件有效期三个月。

目前，全法非必要营业场所已全部关闭，超市、食品店、药房、银行、加油站、烟草店等日常所需服务场所照常经营。法国卫生局总干事杰罗姆·萨洛蒙指出，目前法国的疫情情况正在恶化，医院受理能力有可能饱和，因此呼吁全民尽一切努力限制病毒的传播。

(责编：崔越、贾文婷)
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