俄罗斯立法规范小学生在校餐饮

日前，俄罗斯国家杜马（议会下院）通过法案，对小学生在校用餐加以规范。该法案涉及小学生餐饮的食品类型、能量供应、营养成分、分量等多个方面。根据法案，从今年9月1日起，俄罗斯将在全国范围内分阶段实施免费热餐计划。俄国家杜马副主席伊琳娜表示，这是俄罗斯联邦法律第一次采用强制性直接措施保证在校儿童营养。

本报记者在莫斯科采访了多位家长，他们都注意到了“餐饮法案”的消息。市民马克西姆告诉记者，自己的女儿就快升入小学了，他希望孩子在学校能吃到营养均衡的早餐和午餐，“饮食中应该包括新鲜的水果和蔬菜，还有乳制品、肉类”。

据专家测算，如果小学生一天中大部分时间都在学校里度过，那么根据健康标准，孩子需要的食物60%—70％应该在学校获得。法案的发起人之一，俄国家杜马主席沃洛金表示：“我们必须为儿童提供有益而多样化的营养。作为当务之急，有必要巩固健康安全饮食的基本原则，明确规定儿童饮食中的强制性热菜。”

在俄国家杜马的报告中，营养专家指出，在俄罗斯儿童已发现疾病中，消化系统疾病占第一位，这是因为孩子们饮食结构存在问题。根据该报告，总体而言，近年来，俄罗斯小学生摄取的牛奶和酸奶产品减少了20％，奶酪减少了40％，鱼类减少了50％，新鲜水果和蔬菜减少了34％；与此同时，孩子们吃的面食比平均水平高35％，糖多了15％。这样的饮食结构造成了碳水化合物和糖的过量，蛋白质、矿物质和微量元素不足。

目前，在俄罗斯的一些地区，政府已经开始为小学生提供餐饮补贴，在财力比较厚实的地区，小学生可以享受到在校餐饮五折甚至免费的优惠。不过，在许多预算资金不足的地区，只有残疾和来自贫困家庭的孩子才能享受学校免费餐。

记者了解到，今年9月开始实施的免费营养热餐的资金将由联邦、地区、地方预算共同筹集，政策实施地区将能够从联邦预算中获得补贴。根据初步测算，今年9月至12月的资金需求将超过260亿卢布（1卢布约0.11元人民币），其中185亿卢布来自联邦预算。

“有了资金，政府部门一定要把质量管起来。”马克西姆告诉本报记者。近些年，随着俄罗斯学校餐饮领域的改革，不少教育机构把食堂外包出去，交由专业的食品公司运作。有专家认为，外包之后学校无法对厨师进行直接管理，也没法监控食材来源，因而有些学校的餐饮质量不能保障。此次通过的法案规定了学校供餐的组织方式、安全要求和质量控制程序，同时，要求学校考虑特定孩子的健康特征，例如根据胃炎、糖尿病、肥胖症患者的需要，提供特殊饮食。

此外，法案还规定学校必须在其网站上向家长公布菜单等信息。俄罗斯国民经济与公共管理学院联邦教育发展研究所所长杜林诺夫表示，这些规定的严格执行将改善儿童食品的质量。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)