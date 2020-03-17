德国成欧洲第一大电动车市场

德国交通部日前发布的最新数据显示，今年1月，德国汽车总体销量下降7.3%，延续了2019年以来的低迷势头。与此同时，当月电动汽车却呈现热销势头，逆势增长61%。德国汽车销售的“一冷一热”，凸显了整个德国汽车行业所面临的新形势。

根据德国汽车工业协会统计，去年德国本土汽车生产总量为466万辆，同比下降9%，这也是1996年以来的最低值。过去几年间，受“柴油车尾气门”、贸易摩擦和环保政策等因素影响，德国汽车业尤其是汽油车销售遭遇困境。业内人士普遍认为，全球经济不确定性，特别是贸易摩擦，将持续对德国汽车业构成冲击。

在不久前召开的世界经济论坛上，美国要求欧盟改变贸易政策，并威胁将对欧盟产汽车征收25%的惩罚性关税。这也促使跨国汽车制造商更多选择本地化生产，以避免高昂的关税成本。1997年，全球11.8%的汽车是在德国生产，如今这一数字不足6%，而德国汽车的主要出口对象——欧盟市场，近年来需求持续低迷。

自2015年“柴油车尾气门”事件以来，德国大众集团不仅受到各国监管机构的调查，而且被多国消费者起诉，大众已为此额外支出超过300亿欧元。同样受到重创的还有汽车巨头戴姆勒。该集团2019年净利润仅为24亿欧元，相当于2018年的1/3，而“柴油车尾气门”的相关支出就高达30亿欧元。

与此同时，欧盟和德国的环保政策却给电动车销售带来意外红利，新能源汽车销售在德国一直逆势增长。今年1月，德国当月电动汽车总销量提升61%，市场占有率达到3%，混合动力汽车的销量则提升103%，市场占有率为12.5%。回顾整个2019年，德国共销售电动车超过6.3万辆，已取代挪威成为欧洲第一大电动车市场。

德国作为《巴黎协定》的签署国，要实现2030年的减排目标，必须大力依靠新能源交通。德国政府将在2030年前修建100万个电动汽车充电桩，联邦政府也将原定于今年底到期的电动车补助计划延长到2025年，纯电动车补贴金额从4000欧元/车提高到6000欧元/车。预计会有65万—70万辆电动车得到补贴，补贴总金额将超过40亿欧元。

德国车企也积极拥抱行业转型。大众集团茨维考工厂将于今年6月全面停产燃油车，产线将全部改造以生产纯电动车，2021年改造完成后年产能将超过30万辆，而类似的工厂改造项目将有8个。到2025年，大众集团电动车的年产能将提升到300万辆，成为全球第一大电动汽车厂商。到2030年前，出厂新车中电动汽车比例将达到40%。不过，与传统燃油车相比，生产电动车需要的工人更少，德国汽车业加快转型或将给就业市场带来压力。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 18 版）

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