美联储紧急宣布“零利率”政策

当地时间3月15日下午，美联储紧急宣布，将联邦基金利率目标区间降至0至0.25%的“零利率”，并启动规模达7000亿美元的资产购买计划，以应对新冠肺炎疫情对美国经济造成的影响。这是本月内美联储第二次紧急降息，也是美联储自2008年金融危机后再次回到“零利率”时代。

美联储当天在声明中说，新冠肺炎疫情冲击了许多国家的经济活动，全球金融状况受到重大影响。短期内疫情将对美国经济活动造成压力，并对经济前景构成风险。因此，美联储决定将利率大幅下调到0至0.25%之间，并维持这一目标区间，直至确信美国经济已经受住风险考验。同时，美联储还准备利用各种工具来支持信贷流向家庭和企业，将启动总额达7000亿美元资产购买计划，包括增加5000亿美元的美国国债和2000亿美元的机构支持抵押贷款证券，以支持金融市场。

此外，美联储宣布将从3月26日起将存款准备金率下调至零；从3月16日起将一级信贷利率下调150个基点至0.25%，以帮助满足家庭和企业信贷需求。美联储还表示，加拿大、英国、日本、欧洲和瑞士的央行已采取行动来提高美元流动性。

美联储主席鲍威尔称，疫情对美国民众生活和企业的影响意味着第二季度美国经济增长可能疲弱。当有记者问美联储7000亿美元资产购买计划是否是新一轮量化宽松时，鲍威尔没有否认。据悉，此举将使美联储的资产负债表达到约5万亿美元。

近来，越来越多的证据显示，美国经济衰退风险正在增加。高盛集团15日大幅下调美国经济增速预测，称由于新冠肺炎疫情冲击，美国今年首季度经济增速可能由原来的0.7%下调到0，二季度从0下调至负0.5%。美联储公布降息的当晚，标普500指数期货大跌，美国国债收益率大幅走低。美国股市16日开盘再次全线暴跌，标准普尔500指数跌破7%，触发自3月9日以来第三次熔断。

有分析人士认为，美联储的紧急行动可能加剧投资者的恐慌。彭博经济首席美国经济学家卡尔·里卡多纳评论称，美联储动用的各种工具表明，它面临的不仅仅是经济冲击，出台的一系列信贷和流动性提供措施旨在试图防止公共卫生紧急状况、经济衰退和金融崩溃。也有分析人士指出，长期看这些措施将有助于稳定紧张不安的金融市场。纽约梅隆银行投资管理公司首席策略师艾丽西亚·莱文认为，美联储政策措施的组合超出了市场预期，更重要的是将帮助企业信贷市场释放出大量流动性，此前信贷和美国国债市场剧烈波动说明流动性出现了收缩，而美联储的行动或有助于平息这种动荡。

（本报华盛顿3月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)