欧洲加大力度防控新冠肺炎疫情

连日来，欧洲多国新冠肺炎确诊病例快速增加。世界卫生组织日前表示，欧洲已经成为新冠肺炎疫情的“震中”。面对严峻形势，欧洲多国持续加大疫情防控力度。

最新统计数据显示，欧洲确诊病例呈快速上升态势。截至3月15日，意大利一天新增确诊病例3590例，累计确诊24747例，新增死亡病例368例，累计死亡1809例；西班牙一天新增确诊病例2000例，累计确诊7753例，死亡288例；法国一天新增923例，累计确诊5423例，死亡127例；德国一天新增1043例，累计确诊4838例，死亡12例。此外，瑞士、英国确诊病例超过千例，荷兰、瑞典和挪威确诊病例超过900例。

3月13日，世卫组织表示，欧洲报告的确诊和死亡病例超过中国以外其他国家和地区的总和。

随着欧洲疫情防控形势日益严峻，多国政府陆续出台更加严格的防控措施。意大利自3月10日起进入全国“封城”状态，此后又关闭了全国除食品店和药店以外的所有商铺。西班牙自3月14日宣布进入国家紧急状态，即日起在全国范围内实施为期15天的“封城”措施。法国3月14日宣布进入疫情防控“第三阶段”，即疫情最严重的阶段，调动全国医疗资源抗击疫情。

匈牙利、捷克、保加利亚等国已宣布进入紧急状态，瑞士、葡萄牙等也依据各自国内法规定，宣布进入抗击疫情的特殊状态。与前一段时间相比，各国明显加强了管控措施，主要包括关闭学校，餐馆、咖啡馆、娱乐场所停业，旅游景点关闭等，以防止人群聚集，减少感染风险。

部分欧洲国家还实施了跨境旅行限制。德国于3月16日起，暂时关闭与法国、瑞士、奥地利、卢森堡、丹麦5国的边境。丹麦、西班牙等国建议本国居民尽量不要出境。奥地利宣布暂停往返西班牙、法国和瑞士的航班。波兰宣布暂停所有跨境航空、铁路和公路交通。

新冠肺炎疫情快速蔓延给欧洲国家公共卫生体系和经济社会发展带来不小的压力。一些国家口罩等个人防护用品短缺，一些城市出现了抢购生活用品的现象，消毒液、洗手液等物资紧俏。对此多国政府表示，即使采取“封城”措施，超市、药店等也照常营业，无需担心商品短缺。欧盟委员会已宣布采取多项临时措施，支持成员国获取口罩等个人防护物资，限制个人防护装备出口到欧盟之外的国家和地区。此外，欧委会还表示，计划投资370亿欧元资金用于抗击疫情，并在预算和国家援助方面给予成员国最大的灵活性，以期减少疫情对经济的影响。

（本报布鲁塞尔3月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)