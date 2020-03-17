杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话

本报北京3月16日电 3月16日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。

杨洁篪在通话中表示，在习近平主席亲自指挥、部署下，经过全体中国人民艰苦努力，中国国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好。这充分体现了中国共产党领导和中国特色社会主义的制度优势。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

杨洁篪强调，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世界卫生组织以及包括美国在内的世界各国通报情况、分享信息，开展国际合作，并向一些国家提供力所能及的捐助和支持。国际社会对此予以高度评价，认为中国人民付出的努力为全球防控工作争取了宝贵时间，作出了重要贡献。

杨洁篪指出，美国一些政客不断诋毁中国和中方防控努力，对中国进行污名化，激起中国人民强烈愤慨，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。美方应该立即纠正错误，停止对中国的无端指责。中方正告美方，任何诋毁抹黑中国的图谋都不可能得逞，任何损害中国利益的行为都必将遭到中方的坚决反击。

杨洁篪指出，当务之急是国际社会积极开展抗疫合作。中方敦促美方从中美两国人民和世界各国人民的共同利益和意愿出发，与中方和国际社会加强沟通合作，共同维护国际公共卫生安全。

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）

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