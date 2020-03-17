倡导理性与科学，凝聚全球抗疫合力（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情呈现“大流行”特征，已报告病例的国家和地区达140多个。随着疫情在全球各地扩散，一些谣言、歧视和恐慌情绪也在涌动。倡导理性与科学应对，打击谣言和虚假信息，阻止“信息病毒”，也成为全球共同打赢疫情防控阻击战、凝聚抗击疫情合力的重要内容。

“应避免涉及地域的污名化语言，它没有任何益处”

团结一致、合力应对疫情是国际社会的共同呼声。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，新冠病毒是全球挑战，源头尚不确定。“应避免涉及地域的污名化语言，它没有任何益处。”

一些针对疫情较重地区的歧视现象引起了国际社会的警惕和反对。新加坡《联合早报》评论称，歧视无助于防疫，只会让人隐瞒病情，造成更多感染。该文援引新加坡总理李显龙的话表示：“正本溯源，这是紧急公共卫生事件，不是国籍问题，更不是种族问题。”加拿大总理特鲁多表示，绝不允许出现因恐惧和信息误传引起的歧视。

联合国人权事务高级专员巴切莱特对疫情相关的歧视现象表达了担忧。她呼吁各国竭尽全力防止针对疫情的歧视行为，加强信息透明，促进公众主动参与。联合国儿基会在社交媒体上发起“青年之声”活动倡议，征集反对歧视和污名化的漫画、诗歌、故事、评论等作品。“新冠病毒的真正危险是歧视”“新冠病毒不是歧视和排外的借口”……来自世界各地的年轻人积极参与活动，呼吁认清真相、停止歧视。

一些西方媒体人士还制造阴谋论，发布针对中国的不实信息，更是遭到国际主流声音的强烈批驳。《今日美国》报评论说，将疫情“政治化”的行为会使公众处于更大的风险之中。肯尼亚媒体主播碧翠斯坚持客观真实报道原则，录制了一系列视频驳斥谣言。她认为，为博眼球、追流量而传播假信息的媒体丧失了基本的专业判断，媒体不应成为虚假信息的传播渠道。中国的医务工作者是英雄，值得尊重和赞扬。

“人们知道的真相越多越早，谣言传播的空间就越小”

面对疫情相关的虚假信息，国际社会普遍加强信息公开、科普宣传，呼吁各方专注于疫情防控，让谣言和假新闻没有市场。

世卫组织与社交媒体展开合作，及时推送疫情消息，遏制谣言传播。欧盟委员会同主要在线平台和社交媒体共同创建了快速警报系统，相关机构可以迅速通报虚假信息和处理情况。欧盟委员会负责价值观和透明度的副主席薇拉·乔罗娃表示，这一系统对于打击网络谣言、发布权威信息发挥了重要作用。她呼吁更多机构签署《欧盟反虚假信息行为守则》，加大打击疫情虚假信息力度。

新加坡卫生部及时驳斥社交媒体上的不实消息，呼吁公众不臆测疫情、不散布谣言，鼓励从官方渠道获取最新消息。新加坡南洋理工大学学生近日还举办了一次路演活动，专门帮助公众分辨网络谣言，遏制虚假信息传播。

在南非出现新冠肺炎病例后，南非卫生部部长兹韦利·穆凯兹坦言，目前最大的担忧就是有关疫情的谣言四处传播。“虚假信息扰乱公众视听，政府可以利用社交媒体发起行动，共同抵制假新闻的传播。”

尼日利亚政府提早防范，在确诊病例出现之前就公布了疫情应对计划，通过官方渠道发布信息，让公众尽早提高警惕。尼日利亚政府官员提加尼说，政府必须通过一切可能的手段来告知民众真实信息。“人们知道的真相越多越早，谣言传播的空间就越小。”

非洲疾控中心公共卫生研究所负责人拉吉认为，疫情当前，非洲一定要做好信息通报，阻止假新闻，以免引起社会恐慌。中国在疫情暴发后第一时间与世卫组织等共享信息，并采取了高效有力的防控措施。“中国做得非常好，获得了全世界的称赞。只有将真相公之于众，才能让谣言无处遁形。”

韩国《韩民族日报》发表社论称，防疫部门需要在民众中建立威信，通过迅速、透明的信息公开和应对举措，使假新闻无立足之地。

“在抗击疫情的关键时刻，不应助长造谣传谣”

“比病毒传播更快的是谣言。”虚假信息在网上传播迅猛，一些国家利用司法手段展开行动，坚决打击谣言。

韩国政府多次表态采取严厉措施打击散布假新闻的犯罪行为，警方将加强网络监控，并对假新闻发布者展开调查。“过分的焦虑和恐慌是疫情防控工作的绊脚石”，韩国总统文在寅指出，要严肃处理炮制、传播假新闻的行为。“在抗击疫情的关键时刻，不应助长造谣传谣。它危害人民安全，是重大犯罪行为。”

连日来，泰国和马来西亚逮捕多名涉嫌散播疫情假信息者。在泰国，传播有关疫情的谣言将面临监禁、罚款等惩罚。马来西亚警方警告不要再散播疫情相关谣言，发布和转发相关内容时应先求证。

在新加坡，政府部门可以运用反假信息法令，向社交媒体发出更正指令。新加坡总统哈莉玛在社交媒体发文称，“假信息只会造成恐慌，无益于疫情控制”。政府正竭尽所能避免疫情扩散，各医疗机构也严阵以待，散播假信息会分散各机构的注意力，使其难以专注对抗疫情。

肯尼亚政府发言人赛勒斯·奥古纳发表声明称，通过社交媒体等渠道恶意编造和散播与疫情相关谣言的行为属于犯罪，造谣传谣者将被有关部门逮捕，并处巨额罚金及监禁。

埃塞俄比亚议会近期通过一项法案，严厉处罚在互联网上发布或转发假消息和煽动性内容的行为。埃塞俄比亚学者菲莎·德克表示，疫情正在全球蔓延，网民发言应保持谨慎，避免扰乱正常社会秩序。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、华盛顿、约翰内斯堡、首尔3月16日电 记者龚鸣、张朋辉、林芮、郑琪、李滢嫣、马菲）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)