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上海浦东集中隔离点增加到18个 接收重点国家入境人员近5000人

2020年03月16日22:57  来源：中国新闻网
 
原标题：上海浦东集中隔离点增加到18个 接收重点国家入境人员近5000人

上海浦东集中隔离点增加到18个接收重点国家入境人员近5000人

　　工作人员对即将解除隔离的旅客进行行李消毒。　殷立勤　摄

　　浦东公安民警对解除隔离的旅客再次进行身份核查。　殷立勤 摄

　　工作人员定时对酒店所有公共区域进行消毒。　殷立勤 摄

　　工作人员对旅客进行体温检测。　殷立勤 摄

　　工作人员将旅客快递送上门。　殷立勤 摄

　　工作人员在衣服上画上五星红旗。　殷立勤 摄

　　工作人员对转运过来的旅客进行消毒。　殷立勤 摄

　　工作人员将转运过来的旅客带入自己的房间。　殷立勤 摄

　　工作人员24小时不间断的职守在隔离点。　殷立勤 摄

　　工作人员将旅客快递物品送至各自房间。　殷立勤 摄

　　3月16日，120救护车开进了浦东新区第五隔离点的酒店门口围廊。浦东新区工作人员已经在门口守候。乘客下车前，需要进行测温，然后再下车进行全方位的消毒，最后走过廊道进入酒店。“你好，请先准备好证件，再到工作台做个登记……”，而其他工作人员在门口维持着秩序。每天30多名来自浦东新区一线的工作人员、医护工作者、公安民警、志愿者在各个隔离点为旅客服务，提供抵送快递、维修设备、体温检测、定时消毒等等的一切精细化服务。随着上海的疫情防控重点转为防控境外疫情输入后，坐拥世界级航空枢纽的浦东新区，成为了真正的“前线”。截至3月13日上午7时，浦东新区已投用18个隔离点，共接收机场转送重点国家入境人员4961人。各部门紧密协作，确保机场、隔离点、社区间形成严密无缝的“闭环”。

(责编：冯粒、曹昆)
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