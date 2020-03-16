新华社北京3月16日电（全球热点）美联储降息至零利率 美经济面临疫情考验

新华社记者

美国联邦储备委员会继3日紧急降息50个基点后，15日再次将联邦基金利率目标区间下调1个百分点至0%至0.25%。然而当天美股期货市场仍大幅下挫，金融市场紧张情绪未能缓解。

分析人士认为，美联储在短时间内接连出手，降息幅度之大、密度之高历史罕见。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，美联储托市意图明显，然而货币政策能否奏效仍然存疑。

【新闻事实】

美联储15日宣布，将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动量化宽松计划，在未来数月分别购入约5000亿美元美国国债和2000亿美元抵押贷款支持证券，以保护美国经济免受新冠肺炎疫情影响。

美联储当天在声明中说，新冠肺炎疫情暴发扰乱了包括美国在内许多国家的经济活动，全球金融状况也受到重大影响。短期内，新冠肺炎疫情将对美国经济活动造成压力，并对经济前景构成风险。

此外，美联储还宣布将从3月26日起将存款准备金率下调至零。同时，从3月16日起将一级信贷利率下调150个基点至0.25%，以帮助满足家庭和企业信贷需求。

对于美联储的做法，美国总统特朗普表示支持。他当天在白宫举行的新闻发布会上说，美联储的做法“对国家很好”。

然而，金融市场似乎对美联储这些举措并不“买账”。当天美股期货市场以大幅下挫作为回应。其中，道琼斯工业平均指数期指下跌超过1000点，触发跌停。标准普尔500种股票指数期指和纳斯达克综合指数期指也在跌停边缘徘徊。

【深度分析】

美联储原定于17日至18日召开3月份货币政策会议，但在距这次会议仅两三天的周末时段宣布降息，可见事态紧急。分析人士认为，虽然美联储有意缓解金融市场紧张情绪，但结果可能适得其反，导致投资者的担忧从疫情本身演变为对经济危机的恐慌。

三菱日联金融集团联合银行首席金融经济学家克里斯·拉普基表示，大规模干预意味着美联储对美国经济面临的风险程度十分担忧，此举可能引发更多恐慌性抛售。

保德信金融集团首席市场策略师昆西·克罗斯比认为，比起货币政策和财政政策，市场更易受疫情进展情况影响。同时，市场更担忧疫情对政策实施效果的抑制作用。

除了托市，美联储此举更意在保证美国经济持续扩张，但降息等货币政策能在多大程度上抵消疫情对经济的负面影响仍存疑。

分析人士认为，降息和量化宽松政策虽能缓解企业还债压力、降低市场流动性风险，但两种举措都无法规避实体经济衰退风险。在新冠肺炎疫情之下，货币政策难以修复工厂关闭或延误生产导致的供应链中断，也无法扭转因疫情导致的消费支出和企业投资减少，对总需求和实体经济扩张的刺激效果有限。

美国俄勒冈大学经济学教授蒂姆·迪伊说，美联储无法阻止美国经济在第二季度陷入困境。目前，已有多家机构预计美国经济将在今年上半年大幅下滑。

【即时评论】

美联储在不到两周内接连降息，联邦基金利率已无限接近于零，这说明美联储利率调整的政策空间已经不大。

事实上，目前全球已进入“低利率时代”。美国降息、购买债券等方式能在多大程度上限制经济大规模下滑受到多方面质疑。现阶段，美股大规模波动，恰恰反映出市场对美联储政策工具有效性的怀疑。

美联储降息不足以应对新冠肺炎疫情对经济的冲击，除非疫情蔓延得到有效遏制，全球通力合作采取协调一致的应对措施，否则市场仍将面临疫情威胁。

【背景链接】

本月3日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点到1%至1.25%的水平，以应对新冠肺炎疫情对美国经济造成的影响。然而，大幅降息未能提振股市，上周美股历史性地两度触发熔断机制。12日三大股指均跌入技术性熊市，结束长达11年的牛市周期。

目前，新冠肺炎疫情正在美国持续扩散。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，截至美东时间15日23时（北京时间16日11时），美国确诊病例累计已达3774例，死亡69例。（参与记者：宿亮、许缘、高攀；编辑：危玮、王丰丰）

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