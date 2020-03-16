新华社雅加达3月16日电 专访：中国为全球抗疫争取宝贵时间、展现出国际责任感——访印度尼西亚《雅加达邮报》集团主席优素福·瓦南迪

新华社记者梁辉

“中国抗击新冠肺炎疫情取得了积极进展，为全球抗疫争取到宝贵时间，这是中国对世界的贡献。”印度尼西亚《雅加达邮报》集团主席优素福·瓦南迪日前在雅加达接受新华社记者专访时如是说。他表示，中国向其他国家派出医疗专家组，帮助他们遏制疫情扩散，这体现出中国的国际责任感。

瓦南迪称赞中国在抗击疫情中表现出来的巨大力量与勇气。“中国有力控制住了疫情，这是伟大之举。”瓦南迪说，包括印尼在内的一些东盟国家目前在疫情应对上困难较大，比如缺乏必要的医疗设施、检测试剂等，可能还存在大量疑似病例没有得到检测的情况，期待东盟继续与中国共同抗击疫情，为全球合作抗疫树立积极榜样。

2月20日，中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会及时举行，达成了携手应对疫情的重要共识。瓦南迪对此表示高度赞赏。他说，特别外长会给双方共同抗疫提供了政治动力，下一步双方应该在法律机制层面达成更多具体的合作协议。

“东盟国家期待与中国在卫生领域有更多合作。”瓦南迪说，面对疫情，各国应该相互帮助，不仅是政府层面，还有民众之间的相互帮助，这也是增进民众感情、完善地区合作机制的契机。

谈到新冠肺炎疫情可能对世界经济增长造成影响，瓦南迪认为，中国仍将是拉动世界经济走出阴霾的重要动力之一。

瓦南迪说，作为一种国际合作机制，“一带一路”倡议已经被国际社会广泛接受，在全球经济面临不景气的背景下，“一带一路”倡议的重要性更加凸显，沿线国家更需要在“一带一路”倡议框架下加强与中国以及其他国家的经济合作。

“相信疫情之后，全世界对‘一带一路’倡议、‘人类命运共同体’理念会有更加深刻的理解与认识。”瓦南迪说。

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