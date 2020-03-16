乌克兰升级防控措施 多地关闭餐饮商场娱乐设施

人民网基辅3月16日电（记者 谭武军）为防止新冠病毒传播，乌克兰基辅市市长克里奇科16日宣布，从3月17日起首都全面升级防控措施，关闭全市商场、餐饮和娱乐设施，但供应食品等生活必需品的商店、药店、银行、加油站等继续营业。

克里奇科表示，快餐店、餐馆、咖啡馆、酒吧将全部停业，顾客可以通过网络订餐。全市各健身房、美容院、桑拿浴室、按摩室、理发店、纹身店等服务场所，以及迪厅、夜总会、网吧等娱乐设施全部关闭。

克里奇科说，市政府将最大程度地限制首都与外地的人员流动，限制文化、体育、社会和宗教等活动。他表示，目前基辅市公共交通尚未暂停营运，但他呼吁民众尽量避免乘坐公共交通工具出行。

基辅市已从储备基金中拨款1000万格里夫纳（1美元约合26格里夫纳）购买医用口罩，优先保障医院、公交系统和药店人员使用。全市已采购5000份快速检测试剂盒，并新订购1万份快速检测试剂盒。

3月16日，乌克兰利沃夫、敖德萨、尼古拉耶夫等城市也宣布全面实施隔离措施，关闭所有餐饮、购物中心和娱乐设施。

3月16日起，乌克兰临时禁止外国人入境。当天乌克兰边防部门已阻止50多名外国人入境。自3月13日乌克兰宣布对外国人关闭边境后，乌克兰出入境人数超过14万，其中入境8.5万人，出境5.8万人。

乌克兰卫生部16日宣布，乌克兰新增2例新冠肺炎感染病例，两名女性患者均来自切尔诺夫策州。1名患者有意大利旅行史，另1名患者无境外旅行史，是确诊病例的密切接触者，两人分别于3月6日和13日接受入院治疗。

截止3月16日，乌克兰新冠肺炎累计确诊5例，死亡1例，其中4例来自西南部的切尔诺夫策州，首例死亡病例来自日托米尔州。

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