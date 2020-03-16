外交部：中国抗疫医疗专家组受到意方热烈欢迎和高度肯定

人民网北京3月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月15日0-24时，中国境内新增治愈出院病例838例，截至3月15日24时，中国境内累计治愈出院病例67749例。

问：据报道，13日，意大利外长迪马约、红十字会与红新月国际联合会主席罗卡在罗马红十字会总部举行新闻发布会欢迎中国援意专家团队。你能否介绍中国援意专家团队在意开展工作情况？

答：为帮助意大利应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向意大利派遣抗疫医疗专家组。专家组一行9人携带医疗防疫物资和设备于3月12日从上海出发抵达罗马，中方当时已经发了消息。

据了解，专家组抵达意大利后立即马不停蹄开展工作，根据意大利疫情形势，同意大利卫生部、红十字会、高等卫生研究院及罗马国家传染病医院就病患救治、药物使用、院感控制分享经验，同意大利工作人员就提高公众、医护人员防护意识，明确医疗机构防护层级交换意见。专家组刚开展工作短短几天，就已经受到意方热烈欢迎和高度肯定。

专家组此行也带去了中国政府对旅意中国公民的暖心援助。在同意方繁忙交流期间，专家组还专门安排面向旅意侨胞、留学生的视频辅导，向大家介绍新冠肺炎的症状特点、预防常识和治疗手段，直播观看量近70万次，相关视频已通过多家境内外主要网站转载。专家组还专程探望了意方收治的中国籍新冠肺炎康复患者。此后还将继续向旅意中国侨民传授防疫经验，并前往意大利北部受疫情影响最严重的地区开展工作。

问：上周五，《环球时报》发表了一篇评论文章，呼吁国际社会谴责瑞典抗击新冠肺炎疫情不力。外交部如何评价瑞典的抗疫举措？是否支持《环球时报》的观点？

答：第一，我没有看到你说的这篇评论。

第二，你也知道，我们一般不对专家、学者和智库、媒体的言论或观点作出具体回应。

我只想说，目前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈扩散蔓延态势。在这种情况下，国际社会应加强协调合作，携手应对疫情，共同维护全球的公共卫生安全。

问：最近，很多中国的地方政府对境外人员入境采取了更加严格的限制措施。这些措施主要是针对中国公民还是外国公民的？你是否了解近期入境人员中，中外公民所占比例各是多少？

答：日前，世界卫生组织已宣布新冠肺炎疫情为“全球流行病”。在这种情况下，境外输入已经成为中国不少地方疫情防控面临的主要风险。

中国各地方政府依法依规，根据当地疫情防控需要和国际疫情形势发展，对于入境人员采取有关检验检疫和防控措施。这既是疫情防控工作的需要，同时也可有效阻止疫情跨国传播；既是对中国人民生命安全和身体健康负责，也是对外国公民生命安全和身体健康负责。

有关措施对于外国公民和中国公民一视同仁，各地方会充分照顾当事人的合理关切，为他们提供必要的保障和协助。

随着疫情的发展变化，中国地方政府还会及时、动态地调整对境外人员入境后的防控措施。

至于你刚才提到的一些具体问题，包括人员数字、比例，我目前不掌握。

问：据报道，伊朗总统鲁哈尼日前谴责美国对伊朗持续制裁严重妨碍伊抗击新冠肺炎疫情的努力，称美做法是对伊朗人民的集体惩罚。他说，美对伊制裁在不到两年的时间里已给伊朗经济造成约2000亿美元直接损失。鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。中方对此有何评论？

答：当前是伊朗政府和人民抗击新冠肺炎疫情的关键时期。如此时持续对伊朗施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神，严重影响伊方抗击疫情，也会严重影响联合国及其他国际组织对伊朗开展人道主义援助。中方敦促有关国家立即解除对伊朗的相关制裁，避免进一步干扰伊朗防控疫情的努力，防止对伊朗经济和基本民生造成进一步伤害。

中方密切关注伊朗新冠肺炎疫情发展情况，与伊方保持着密切沟通。我们向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并派出志愿卫生专家团队，帮助伊朗抗击疫情。我们将会继续根据伊方需要，在力所能及范围内提供援助。我们也呼吁国际社会同伊方加强防疫合作，共同维护地区和全球的公共卫生安全。

问：据加拿大媒体报道，加拿大公民康明凯被允许和他的父亲通话。你能否证实并提供关于康明凯、迈克尔的最新情况？新冠肺炎疫情发生后，中方是否采取措施保护二人的身体健康？

答：中方已多次就加拿大公民康明凯案、迈克尔案阐明立场。二人涉嫌从事危害中国国家安全犯罪的活动，有关案件正在依法处理中。中国办案机关一向依法办事。康、迈二人各项合法权利得到充分保障，加拿大驻华使馆也多次对二人进行探视。

新冠肺炎疫情发生后，中方办案部门克服疫情带来的不便和困难，及时采取相关举措，切实保障包括康明凯、迈克尔二人在内的在押人员的安全与健康。在了解到康明凯父亲病危的情况后，中方办案部门从人道主义出发，在中国法律允许范围内作出了专门的安排，同意康明凯同他的父亲通了电话。康明凯、迈克尔均对中方上述作法深表感谢。

问：据报道，上周，诺贝尔文学奖得主、秘鲁作家巴尔加斯·略萨在西班牙《国家报》发表文章称，病毒来源于中国，批评中国政府掩盖疫情，应对不力。中国驻秘鲁使馆表示，如果略萨不能贡献力量，至少不要再散布不负责任的言论。外交部是否支持中国驻秘鲁使馆的观点，让略萨噤声？

答：略萨的有关言论极端不负责任，中方表示坚决反对，中国驻秘鲁使馆已在第一时间表明了中方立场。我理解，中国驻秘鲁使馆并没有试图不让略萨先生发表言论。

新冠肺炎疫情发生以后，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，同包括秘鲁、西班牙在内的世界各国开展医疗卫生合作，交流分享医疗救治经验。中国为全世界抗击疫情赢得了宝贵的时间，作出了积极贡献，这一点国际社会看在眼里，自有公论。

关于病毒源头的问题，我们多次说过，这是一个科学的问题，需要听取科学和专业的意见，应该让科学家来回答。在这种情况下，信口开河、妄下结论对各国抗击疫情没有任何帮助，反而会制造恐慌和歧视。

我们希望略萨先生能够摒弃偏见，全面、正确地看待有关问题，客观、公正地看待中国，多为国际社会抗击疫情贡献一些“正能量”。

(责编：燕勐、杨牧)