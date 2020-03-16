新华国际时评：大疫当前，美国欠费更欠道义

新华社北京3月16日电 题：大疫当前，美国欠费更欠道义

新华社记者刘石磊

在国际社会共同抗击新冠肺炎疫情的关键时期，美国却依然拖欠世界卫生组织会费并计划大幅削减全球卫生项目拨款，引起国际舆论哗然。“超级大国”的这一行为，拖欠的不仅是会费，更是国际道义和大国责任。

世卫组织网站显示，截至今年2月29日，美国2019年的会费仍拖欠大半，2020年总额超过1.2亿美元的会费分文未付。根据白宫日前向国会提交的2021财年联邦政府预算报告，明年向世卫组织提供的资金支持仅为5800万美元，注定继续“欠费”。

当前，新冠肺炎疫情在全球多地暴发并扩散蔓延，中国以外确诊病例数已超过中国国内病例数。紧急关头，开展国际联防联控合作的必要性进一步上升，而强化世卫组织作为全球公共卫生安全合作平台的作用尤为重要。

作为守望者，世卫组织通过深入、科学的观察分析，为全球提供最新疫情信息和预警；作为协调者，世卫组织整合全球科研力量，确定针对新冠病毒的优先研究领域；作为推动者，世卫组织向防疫能力较弱的国家提供检测试剂盒和防护设备，组织培训当地卫生人员提高诊治水平……这些努力和行动，在此次应对疫情的过程中得到国际社会广泛肯定和赞扬。

大疫当前，美方的做法对世卫组织而言无异于“釜底抽薪”，伤害的是全球抗击疫情的共同努力。

美国此举，违背了契约精神。世卫组织明确规定，会员国应按本国的财富和人口状况交纳相应数额的“评定会费”，这是该组织资金的重要来源。作为会员国，美国理应遵守世卫组织《组织法》，按期如数交费，履行其应尽的国际义务。实际上，美国早就成了欠账“老赖”，长期拖欠联合国会费超过十亿美元。

美国此举，背离了国际道义。疫情“大流行”之际，各国更需守望相助，构建抗疫的全球统一战线。世卫组织等机构13日发起“新冠肺炎团结响应基金”，呼吁个人和组织为全球抗疫作出贡献，国际社会纷纷响应。此前，中国政府向世卫组织捐款2000万美元，用以支持世卫组织开展相关国际合作。

美国是国际社会的重要成员，面对公共卫生安全等全球性挑战，理应承担大国责任。事实却截然相反。事关利益，处处要“美国优先”；涉及义务背信弃义——2017年以来，美国先后退出联合国教科文组织、人权理事会、《巴黎协定》、伊核协议、中导条约等，其单边主义和“美国优先”政策不仅遭到国际社会强烈批评，在美国国内也引发巨大争议。

病毒无国界，疫情之下任何国家都不可能独善其身，唯有团结才能形成抗疫的全球合力。美方削减对世卫组织和全球卫生事业的支持，与当前国际社会众力同趋的主流意愿背道而驰，不利于抗疫大局，不符合自身安全利益，破坏的是美国的国家信誉。正如美国《外交事务》杂志日前刊文所言，外交需要信誉，在危机时期尤其如此。

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