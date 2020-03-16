国际奥委会将与国际单项体育联合会、运动员开会讨论疫情应对

新华社北京3月16日电（记者姬烨）记者16日获悉，国际奥委会将在17日和18日分别与国际单项体育联合会和运动员委员会进行电话会，讨论新冠肺炎疫情应对，并就东京奥运会资格赛等事宜进行沟通。

国际奥委会发言人通过电子邮件向新华社记者表示，随着疫情在几周前开始蔓延，国际奥委会一直与各利益相关方就疫情最新进展保持沟通。17日与国际单项体育联合会的电话会是信息分享的常规会议。

据外电报道，国际奥委会主席巴赫将出席17日的会议。会议将向国际单项体育联合会、国家（地区）奥委会和运动员通报疫情最新进展。国际单项体育联合会也将围绕关心的问题提问。

随着疫情蔓延，世界体育赛事纷纷推迟或取消，其中包括多项奥运资格赛。巴赫此前也承认奥运资格赛无法按计划进行，是目前的一个“严重问题”。据悉，奥运资格赛将是17日会谈的一大主题。

巴赫此前曾表示，各利益相关方要在筹办奥运资格赛的过程中灵活应对，同时确保运动员公平地参加奥运资格赛，通过赛场上的表现获得奥运资格，也支持国际单项体育联合会为错过参加奥运资格赛的运动员创造公平的替代方案。

此外，国际奥委会运动员委员会将于18日召开运动员委员会全球网络电话会，专注于讨论疫情及其影响。

国际奥委会还正在与持权转播商和赞助商充分沟通、共同应对。与此同时，国际奥委会也将继续通过联合特遣团队，与世卫组织、东京都政府、日本政府和东京奥组委保持密切沟通，并将遵循世卫组织的建议。

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