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新闻分析：疫情对法国市镇选举有何影响

2020年03月16日16:48  来源：新华网
 

　　新华社巴黎3月15日电 新闻分析：疫情对法国市镇选举有何影响

　　新华社记者唐霁

　　15日举行的法国市镇选举第一轮投票以超过一半的弃票率创造了纪录。执政党候选人在多个重要城市得票率落后。分析人士认为，这场被法国总统马克龙称为“一个世纪以来法国经历的最严重公共卫生危机”有可能改变法国“地方政治版图”。

　　法国每6年举行一次市镇选举，选出市长等地方官员。这一选举的结果直接影响民众日常生活，因此通常是除总统选举外投票率最高的选举活动，也常被视为对法国总统执政满意度的一次重要民意测试。

　　投票当天，记者在投票站看到，所有工作人员都戴着橡胶手套，尽量与投票人保持距离。每个选民必须自备签字笔，在投票前后均需用酒精洗手液洗手。排队等候的选民每人脚下都有标志线，确保彼此保持一米距离。

　　在疫情阴影笼罩下，许多中老年选民因对新冠肺炎感到恐惧而不愿去投票，导致今年市镇选举第一轮投票的弃票率高达56%。作为对比，2014年市镇选举第一轮投票，弃票率只有36.45%。法国总理菲利普说：“高弃票率反映了国民面对严重疫情不断加剧的恐慌心理。”

　　法国政治评论家阿兰·迪阿梅尔接受媒体采访时指出，此次疫情将对法国的政治、经济、社会和人们的生活方式产生重大影响，而市镇选举结果是疫情影响的一个直接体现。

　　从投票结果看，执政党在几个重要城市全面处于劣势。在巴黎，现任市长、社会党候选人安妮·伊达尔戈以30%的得票率领先，执政党共和国前进党候选人阿涅丝·比赞得票率仅排第三。在马赛、里昂和里尔等城市，得票领先的也都不是执政党候选人。

　　法国一些分析人士认为，马克龙政府面对疫情的决策犹豫不决，造成疫情迅速扩散，引发民众不满，这是造成执政党许多候选人得票率落后的一个重要原因。

　　根据规则，如果在第一轮投票中没有候选人获得50%以上有效票，将进行第二轮投票。由于疫情日益严重，法国一些政界人士纷纷呼吁，为民众健康考虑，政府应该推迟原定于22日举行的第二轮投票。总理菲利普表示，将在下周召集医学专家和各政党代表共同研究是否推迟。

　　迪阿梅尔认为，新冠肺炎疫情是马克龙执政以来面临的最大挑战，也是一把双刃剑——如果处理得当，将给他加分，而如果出现重大失误，其支持率将遭重创。

(责编：于洋、贾文婷)
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