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综合消息：欧洲多国收紧边境或“封城” 防控新冠肺炎疫情

2020年03月16日15:12  来源：新华网
 

　　新华社雅典3月15日电 综合新华社驻欧洲记者报道：欧洲各国新冠肺炎病例数继续增加，防控疫情压力加大，多国接连出台措施，进一步加强对境内社会活动和出入境管控，限制一些国家人员或拒绝外国人入境。

　　15日，意大利新冠肺炎确诊病例增至24747例，累计死亡1809例，2335例治愈。西班牙确诊病例达7753例，累计死亡288例，517例治愈出院。德国确诊病例增至4838例，累计死亡12例。法国、瑞士、英国、斯洛文尼亚、奥地利、罗马尼亚、希腊新增上百例病例。捷克、爱尔兰、塞浦路斯、摩尔多瓦、克罗地亚、立陶宛、斯洛伐克等国都有新增病例。匈牙利出现首例死亡病例。

　　为防控疫情，欧洲多国开始严控流动，收紧边境。多国还实施“封城”，严控内部人员流动。

　　意大利10日起进入全国“封城”状态。记者15日在意大利首都罗马看到，多个热门旅游景点门可罗雀，警方也加强执法力度。约两个小时步行采访期间，记者遇到4次警察临检，需依法出示证件及说明出行理由。

　　15日为西班牙“封城”首日，民众大都遵守政府指令留在家中。军警在街上巡逻，监督路人，并对部分未遵守“封城”令的市民处以罚款。根据西班牙首相桑切斯14日下达的“封城”令，全国民众除工作、就医或购买必需品等特殊情况外必须待在家中，不得外出。

　　塞尔维亚总统武契奇15日宣布，塞尔维亚进入国家紧急状态，采取包括禁止外国人入境等措施，但中国医护人员不在禁止入境名单之列，因为“中国是目前唯一能帮助塞尔维亚的国家”。此外，塞尔维亚人回国要接受至少14天的强制隔离。塞尔维亚还宣布暂时关闭所有学校和幼儿园，暂停体育活动等。

　　德国政府15日宣布，将从16日上午8时起，加强对奥地利、瑞士、法国、卢森堡和丹麦五国的边境管控。如无合理原因，将不再允许旅行进出，但货运交通和跨境工作通勤不受边控影响。

　　奥地利政府15日宣布暂停与英国、荷兰、俄罗斯和乌克兰四国的航班。总理库尔茨当天宣布，从16日起在全国范围实施出行限制，要求所有居民进行自我隔离，没有特殊理由不要离开住处。

　　希腊总理府15日决定暂时切断与阿尔巴尼亚、北马其顿的海陆空客运交通，取消往来意大利的海上客运交通及往来西班牙的所有航班，禁止所有外国邮轮在希腊境内港口停泊，但仍允许拥有希腊国籍或长期在希腊居住者返回希腊。希腊政府15日强调，除其他法律后果之外，还将对所有违反疫情防控规定者处以5000欧元罚款。

　　克罗地亚也宣布，将视违规次数，对违反自我隔离禁令者处以8000库纳至12万库纳不等的罚款（1库纳约合人民币1.03元）。

　　塞浦路斯政府15日宣布禁止外国人进入塞浦路斯本土，除非入境人员持有所在国卫生部门在过去4天内颁发的健康证明。获准入境人员将在接待中心接受为期14天的隔离检疫。

　　波黑内阁15日决定，从16日起禁止一些疫情形势严峻国家的公民入境。

　　罗马尼亚15日宣布，凡是来自新冠肺炎确诊病例超过500例国家的入境者，必须居家隔离14天。

　　欧盟委员会15日宣布，将限制口罩等医疗物资出口到欧盟之外。欧盟委员会主席冯德莱恩还呼吁，各成员国应当保障货物在欧盟内部市场自由流动，防止造成供应链中断、威胁民众健康。（执笔记者：李晓鹏；参与记者：彭立军、袁亮、石中玉、谢宇智、陈占杰、张保平、林惠芬、凌馨、陈晨、徐永春、张毅荣、左为、杨晓红、于涛、高磊、郭明芳、王亚哲、蒋雪、张家伟、王子辰、李骥志、张修智、张琪）

(责编：于洋、杨牧)
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