新华社新德里3月16日电 新闻分析：印度疫情防控能力将面临考验

新华社记者赵旭

印度卫生部15日发布的最新数据显示，印度新冠肺炎累计确诊病例当天破百，增至107例。印度专家认为，印度目前仍处于疫情初期，主要目标为严防疫情输入，难度低于防控社区传播。未来一周到10天是关键期，印度疫情防控能力将面临真正考验。

严防输入见成效

印度对此次疫情的应对较早，将严防输入性病例作为主要防控目标，取得一定成效。印度自1月下旬起就加强了入境旅客健康筛查力度。印度政府发布的声明说，截至3月13日19时，印度累计筛查30个机场超过110万名入境旅客，陆路口岸和港口旅客筛查数量分别为14万和2.5万。其间超过4万人被列为观察对象，4000多人接受病毒检测，对防止疫情输入产生一定效果。

印度2月还采取了严格的旅行限制，禁止疫情暴发国家的人员入境；3月11日再度升级，决定除外交等部分人员外，暂不允许持普通有效签证者入境至4月15日。

印度公共卫生基金会流行病学教授吉里达尔·巴布告诉记者，印度必须提早谋划，将可能发生的风险拒之门外。目前来看效果不错，未来一段时间将是关键期。

检测能力是挑战

尽管印度努力控制疫情输入和传播，但美国哈佛大学教授阿希什·杰哈日前接受美国《时代》周刊采访时认为，印度还有更多的病例没有得到确认。随着检测能力提升，未来两三周内确诊病例或将大幅上升。

根据世界卫生组织的数据，印度迄今开展了近5000次新冠病毒检测，而同期被采取隔离观察的人数却高达4万多。检测能力不足，是印度疫情防控面临的一大挑战。

印度“时报现在”电视台日前报道，当前印度每天病毒检测能力上限仅为24人。也就是说，自3月2日以来，印度国内每日新增确诊病例最多只能达到24例，超出这个范围将无法检测。也有媒体报道称，截至3月7日，印度国内开放了34个实验室用于病毒检测，但没有详细说明检测能力。

就在印度表示国内保持病例零增长期间，一些国家和地区却发现了来自印度的输入性病例。比如，一名美国游客2日从印度飞抵不丹后，成为该国首名确诊患者。中国香港特区政府8日发布消息称，香港再次确诊2例印度输入性病例，由印度输入的病例总数升至5例。这5位患者曾在2月参加旅行团赴印旅游。在他们旅行期间，印度政府对外公布的信息显示新冠肺炎确诊病例始终保持在3例，没有增长。

有专家指出，东南亚和南亚一些国家确诊病例看似不多，一方面可能当地气温高，更多的是无症状的隐性传播者；另一方面，可能与当地检测能力不足有关。

未来一周很关键

印度国内确诊病例从3月2日起开始增加。记者梳理发现，当前印度报告的确诊病例仍以输入性病例为主，主要来源地为美国、欧洲和中东地区。病毒传播仅限于有疫区旅行史和密切接触者，尚处于疫情发展初期。

印度医学研究理事会的妮韦迪塔·古普塔说，相较于防治疫情社区传播，将病毒挡在门外更为简单。“到目前为止印度政府做得不错，但现在讨论确诊病例总数为时尚早。进入到社区传播阶段后印度才开始面临严峻挑战，未来一周到10天将是印度疫情防控的关键期”。

巴布表示，印度缺乏医院床位、重症监护病房、呼吸机等基础设施和专业人员。如果疫情在国内扩散，那将是一场非常艰难的战斗。

目前，印度中央政府严控疫情发布渠道以阻止谣言传播，并将口罩、洗手液等防护用品纳入《基本商品法》，保证产能及销售渠道畅通。个别邦和地区宣布当地进入紧急状态，关闭电影院、餐馆和酒吧在内的娱乐场所，健身房停业、学校停课、法院停审，国际比赛也宣布暂停。

印度有一套全国统一的医疗系统疫情报告机制，分别从中央、邦和地区3级监测疫情信息。重大变化当日报告，每周汇总报告。同时配有媒体的每日异常公共卫生事件信息收集与核实机制，利用媒体报道搜集信息。不过，该机制执行中也面临资金短缺、基层医疗人员专业性差等困难。

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