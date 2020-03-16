新华国际时评：面对疫情，当摘掉“有色眼镜”

新华社北京3月16日电 题：面对疫情，当摘掉“有色眼镜”

新华社记者郑汉根

近日，面对国际疫情形势最新发展，西方媒体开始传出更多肯定中国抗疫努力、反思西方某些国家应对不力的声音。

美国福克斯新闻网等媒体报道了中国抗疫的经验，借专家之口肯定中国免费治疗感染者等措施。《纽约时报》也发表题为《中国为西方争取了时间，西方却白白浪费了》的文章，对中国抗疫努力“说了一句公道话”。

在中国发生疫情之初，不少西方媒体和舆论带着傲慢和偏见评论甚至否定中国抗疫的做法，发出“中国的严格防控措施侵犯人权”“专制政府的做法”等许多谬论。而今，中国有力有效的抗疫措施，越来越得到国际卫生专家和舆论的肯定，这些谬论也失去了市场。

在肆虐的病毒面前，最重要的是有效应对疫情、护佑民众健康，这是一个不难理解的基本常识。把合理的应对方案、为民众健康采取的有力措施，用政治化的“有色眼镜”来观察，只能得到歪曲事实的解读。在生命面前，意识形态偏见其实也是一种可怕的病毒。

国际社会看到，疫情发生以来，中国政府把人民的生命安全和健康放在第一位，带领全国人民万众一心抗击疫情，疫情防控形势继续积极向好。同时，中国人民本着民胞物与的情怀，尽己所能对遭受疫情影响较严重国家施以援手，在与国际社会的抗疫合作中，展现对人类命运共同体理念的践行与担当。

日前，意大利第二大报《共和国报》一组网络图片，触动了广大网友。该报将其脸书、推特的封面图，特意换成在武汉英勇抗疫的中国医生的照片，以此向中国援助意大利抗疫表示感谢与致敬。

此次疫情发生以来，中国与意大利、韩国、日本等国互相帮助抗击疫情的做法，正是命运与共、同舟共济的最好见证，也是对那些固守意识形态偏见做法的最有力回击。

为遏制疫情蔓延、救治感染者，在抗疫措施上互通有无、相互借鉴，应是国际“大家庭”正确的抗疫姿态。大疫当前，请让一切护佑生命的科学方法充分服务人类，请狭隘的意识形态偏见闪开。

(责编：于洋、杨牧)