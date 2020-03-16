新华社罗马3月15日电 专访：“团结在一起，战斗在一起”——访中国赴意大利抗疫专家组成员杨汇川

新华社记者于跃 王子辰

当地时间12日晚，由国家卫生健康委员会和中国红十字会共同组建的抗疫医疗专家组一行9人抵达意大利首都罗马，并带来部分中方捐助的医疗物资。专家组成员、中国生物技术股份有限公司副总裁杨汇川14日接受新华社记者专访时说，意大利各界非常欢迎中方抗疫医疗专家组，希望中方的抗疫经验能帮助意大利。

杨汇川说：“抵达后的第一个感受是意大利人非常友好，所有人对我们都是如此。酒店附近两个开饭店的当地人，看到我们穿着印有红十字会标志的衣服，主动上来打招呼，表示有需要可以随时来帮忙，这让我们觉得很温暖。”

据杨汇川介绍，专家组这两天大部分时间是在跟意大利不同机构、不同组织进行交流，如传染病定点医院、罗马大学附属医院等，并接触了部分患者。“我们感受到，他们（意大利方面）非常希望我们来，希望和我们交流经验。我们提出的一些建议和意见，他们非常感兴趣。”

杨汇川说，意大利目前正处于疫情上升期。“无论是当地百姓，还是医务人员，都非常希望我们带来的经验对意大利有所帮助”。

杨汇川说，专家组重点介绍了两方面内容。一是疫情防控，特别是四早（早发现、早报告、早隔离、早治疗）、四集中（集中患者、集中专家、集中资源、集中救治）；二是诊断治疗，包括如何采取诊断措施，如何针对不同类型、不同症状的患者进行治疗，使用何种药物。大家交流得非常深入。

杨汇川说，专家组14日路过罗马平时最热闹、最繁华的区域，现在那里十分空旷，车辆很少。这说明人员流动已大幅减少，有利于降低疾病扩散速度。初始阶段疾病传播速度很快，短时间对医疗资源调动集中是个严峻挑战。“这次我们带来了物资，其中包括几十套ICU设备。他们希望从全球获得更多这种救治设备。”

杨汇川说，赴意大利专家组成员来自疫情防控、呼吸科和重症治疗等相关领域。希望通过和意大利科研机构、卫生部门等加强交流，了解意大利整个疫情防控情况，推动更加深入的合作。接下来，专家组会前往意大利北部疫情严重地区进一步了解情况。

杨汇川说，尽管几乎每天都要到夜里11点才能结束工作，但是一回到房间，看到酒店专门印制的欢迎卡片，就感到十分欣慰。卡片上印有中国和意大利两国国旗，并用中意英三种语言写道：“欢迎你们，并感谢你们的支持。我们团结在一起，战斗在一起，胜利在一起。”

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