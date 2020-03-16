新华社大马士革3月16日电 通讯：战争给他们留下残缺的童年——叙利亚危机9周年记

新华社记者郑一晗

10岁的莉拉·纳卜汉家住叙利亚北部城市阿勒颇，2016年一场突如其来的炮弹袭击夺走她的右腿，也夺走她最爱的父亲。

那是斋月里的一天，叙利亚人阖家团聚的时刻。莉拉在奶奶家吃完开斋饭后，蹦蹦跳跳跟着父母往家走。路过街边商店时，她央求父亲给自己买几颗糖果。就在父女俩挑选糖果的功夫，迫击炮弹从天而降……昏厥的莉拉醒来时，父亲已永远离开她，而她的右腿也因伤重没能保住。

幼小的莉拉开始承受着身体和心理的双重创伤。这个梦想长大后当一名演员的姑娘，连行走都变得艰难。

叙利亚危机已经9年，无数孩子在动荡不安的环境中度过童年，不曾品尝过和平的滋味。不少孩子像莉拉一样，或因战争冲突致残，或因贫穷疾病得不到医治，留下难以弥补的缺憾。

“这场灾难成了我们永远的噩梦，这个家仿佛再也没有了欢乐。”看着郁郁寡欢的女儿，莉拉的妈妈忍住悲痛，想尽办法帮孩子重拾活着的希望。

为了给莉拉找一副合适的假肢，妈妈四处求助。每当发现孩子有伤心或生气的苗头，妈妈便赶紧陪她玩耍，舒缓她的心情。

在亲人朋友的关怀下，莉拉正逐渐走出昔日阴影。她说，不能让伤痛影响自己的未来。“我还有梦，我想实现它。”

在叙利亚中部城市霍姆斯，11岁的阿卜杜勒·拉赫曼是个颇有名气的“小天才”。患有自闭症的他，有着惊人的绘画和语言天赋。可由于家境困窘，男孩面临就医和入学困难。

4岁时，阿卜杜勒就能凭记忆把一栋复杂的建筑画下来。他的画精巧细致，甚至连窗户的数量、高楼和电线杆的比例都与实景别无二致。除了出色的绘画本领，阿卜杜勒还能从电视和收音机里“自学”外语。无论哪种语言，他听过就能复述出来。

在惊诧于阿卜杜勒天赋的同时，家人也发现孩子有着异于常人的举止：他动作不协调，与人交流时也表现呆板……原来，阿卜杜勒得了“阿斯伯格综合征”。父亲在查阅资料后发现，如果得到培养，阿卜杜勒能够和正常孩子一样。然而，阿卜杜勒的家庭因战乱陷入贫困，无力为他承担专业的治疗和训练费用，普通学校也无法接收阿卜杜勒，父亲只好自己教孩子。

长期关注阿卜杜勒的叙利亚自闭症专家丽姆·布凯告诉记者，战争让叙利亚的儿童自闭症研究滞后，除了人才流失，治疗和训练机构也严重不足。

丽姆很担心这类孩子因错过最佳治疗期，留下一生的缺憾。经过不懈努力，阿卜杜勒的父亲终于在几个月前找到同意接收阿卜杜勒的学校。在接受评估后，他被编入小学2年级就读。

“除了画笔和纸，我无法给孩子更好的物质条件，但我会尽我所能去支持他。”父亲说，希望阿卜杜勒能得到来自国内外的帮助，成为一个学有所长的人。

(责编：于洋、贾文婷)