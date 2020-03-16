拜登和桑德斯对垒美总统选举民主党预选电视辩论

新华社华盛顿3月15日电（记者孙丁 徐剑梅）美国2020年总统选举民主党预选阶段新一轮电视辩论15日晚在美国首都华盛顿举行，前副总统拜登与联邦参议员桑德斯就新冠肺炎疫情等话题进行陈述并展开辩论。

当晚的电视辩论原本安排在亚利桑那州菲尼克斯市举行，但出于疫情考虑，民主党全国委员会决定辩论改在华盛顿举行，以减少各方出行，辩论现场也没有安排观众。

拜登在辩论中说，应对疫情“如同打仗”，需要采取一切所需措施以保护民众，他同时呼吁全国团结。桑德斯说，这是一场危机，并呼吁美国同国际社会展开更多合作。

除了继续谈及医保、移民、气候变化、外交政策等传统话题，二人还表示，尽管政见存在差异，但如果对方获得民主党总统候选人提名，自己将全力支持其挑战现任总统、共和党人特朗普。

美国2020年总统选举目前处于党内预选阶段。民主党方面，桑德斯在起跑阶段表现不俗，但拜登后来居上。据美国媒体统计，截至15日晚，拜登和桑德斯已分别获得890个和736个民主党全国代表大会“承诺代表”席位。想要获得民主党总统候选人提名须获得至少1991席。

17日，亚利桑那、佛罗里达、伊利诺伊、俄亥俄州将举行预选。这四州的州务卿日前发表联合声明说，他们与卫生部门官员保持密切合作，以保证工作人员和选民的健康。原定随后举行预选的州里，佐治亚州和路易斯安那州已因疫情各自宣布推迟投票日。

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