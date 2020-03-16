新冠肺炎疫情来袭 北美周末票房总额迎来20年新低

新华社洛杉矶3月15日电（记者高山）新冠肺炎疫情蔓延严重冲击北美电影市场，本周末3天北美票房总额预计只有约5530万美元，迎来20年来最低值。迪士尼公司发行的动画片《1/2的魔法》仅凭3天入账1053万美元就得以蝉联周末票房榜冠军。

美国总统特朗普13日宣布“国家紧急状态”以应对新冠肺炎疫情后，美国多家主要连锁影院宣布限制入场观影人数以保证观众健康安全。AMC影院在声明中说，观众人数将限制在座位数的50%以下。美国部分地区的影院被关闭。北美周末票房总额本周因此出现大幅下跌，成为自2000年9月以来北美周末票房收入最低的一周，甚至比2001年“9·11”事件后的头两周还要低。

在全球疫情影响下，好莱坞主要电影公司近日宣布暂停多部新片制作，并推迟多部大片上映，其中包括《007：无暇赴死》《花木兰》《速度与激情9》等。据美国《好莱坞报道》估计，全球票房收入损失目前已达70亿美元，而好莱坞的经济损失最终可能高达200亿美元。

《1/2的魔法》在没有强力竞争对手的情况下轻松蝉联本周末票房榜冠军。皮克斯动画工作室花费6年时间打造的这部动画大片由丹·斯坎隆执导，讲述了一对精灵兄弟为了施展让已故父亲重现人间的魔法而踏上冒险之旅的故事，为全球观众展现了一个存在精灵、独角兽、巨魔等生物的幻想世界。

狮门影业发行的爱情片《依然相信》以3天入账950万美元排名第二。这部新片根据真人真事改编，讲述美国著名福音歌手杰雷米·坎普的感人爱情故事。他在得知女友梅利萨罹患癌症后，不离不弃地陪伴她。两人婚后4个多月，梅利萨不幸病逝。电影的名字源自坎普为亡妻所做的同名歌曲。

索尼影视娱乐公司发行的科幻影片《喋血战士》周末3天入账930万美元，排名第三。该片由范·迪塞尔主演，改编自畅销漫画，讲述一名阵亡士兵被高科技公司复活后具备多种超能力，后者意图使这名超级战士成为他们的武器的故事。

环球影业发行的恐怖片《隐身人》和惊悚片《猎捕》占据周末票房榜第四和第五位，周末3天分别入账600万美元和532万美元。

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