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特写：疫情阴影下的法国市镇选举首轮投票

2020年03月16日13:27  来源：新华网
 

　　新华社巴黎3月15日电 特写：疫情阴影下的法国市镇选举首轮投票

　　新华社记者唐霁　高静

　　15日上午，法国格勒诺布尔市一个投票站“如临大敌”：投票站所有工作人员都戴着橡胶手套，与投票的选民保持距离。每名选民要自备签字笔，投票前后要用免洗洗手液消毒，按脚下标志线排队，确保彼此之间保持一米距离。

　　投票站负责人朱丽叶告诉新华社记者：“按照政府提出的防控疫情、避免接触的要求，投票站内人员之间必须保持一米以上间隔，但实际操作还是挺难的。”

　　法国市镇选举首轮投票当天在法国各地举行，4700余万登记选民选举地方议员和市长等。市镇选举每6年举行一次，直接涉及民众日常生活，被认为是除总统选举外法国投票率最高的选举活动。

　　14日晚，法国卫生部宣布全国进入新冠肺炎防疫工作最高阶段。在疫情阴影笼罩下，市镇选举首轮投票受到严重影响。

　　据统计，当天的投票弃权率高达53.5%至56%，创历史记录。

　　法国总理菲利普说：“高弃权率反映出严重疫情面前国民的恐慌心理不断加剧。”法国媒体则指出，造成高弃权率的主要原因是中老年选民担心被新冠病毒感染，不愿参与投票。

　　15日晚，首轮投票结果出炉，在备受关注的巴黎，现任市长、社会党候选人安妮·伊达尔戈以30%的得票率领先，共和党候选人拉茜达·达蒂和执政党共和国前进党候选人阿涅丝·比赞分别以22%和17%位于第二、三位。

　　根据规则，参选人若在首轮投票中未获得50%以上有效票数，将进入第二轮投票，各政党在巴黎等大城市的争夺结果将在第二轮投票中见分晓。

　　15日晚，法国卫生部宣布，法国新冠肺炎累计确诊病例达5423例，死亡127人。多名政党代表及议员纷纷呼吁政府推迟原定22日举行的市镇选举第二轮投票。总理菲利普随即表示，将在下周召集医疗专家和各政党代表共同研究是否推迟。

　　同一天，法国电视三台宣布，鉴于疫情严重，取消原定18日在其各地方频道举行的第二轮投票前电视辩论。

　　法国政治评论家阿兰·迪阿梅尔指出，疫情将影响市镇选举结果，特别是在疫情严重的地区，选民会比较信赖在任的市政议员，在任市长连任的优势会较为明显。而对总统马克龙而言，此次疫情是他执政以来“遇到的最大挑战”。

　　马克龙此前发表电视讲话说，法国正处于流行病暴发的“开始阶段”，这是“法国一个世纪以来经历的最严重的公共卫生危机”。

(责编：于洋、贾文婷)
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