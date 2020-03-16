联合国儿基会呼吁国际社会继续帮助叙利亚儿童

新华社联合国3月15日电（记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）15日说，自9年前叙利亚危机爆发以来，约480万名儿童在战火纷飞的叙利亚境内出生，另有100万儿童作为难民在叙利亚邻国出生，这些儿童的生存面临严峻挑战，希望国际社会继续提供帮助。

上周到访叙利亚的儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔说，如今，数百万叙利亚儿童的生活被战争、暴力、死亡和流离失所困扰，“他们对和平的渴望从未像今天这样迫切”。

福尔呼吁冲突各方停止袭击学校和医院，停止杀戮、残害儿童，为儿基会提供人道主义救援跨境通道，以帮助饱受战争之苦的叙利亚儿童。

儿基会中东和北非地区主任特德·谢班说，长达9年的残酷战争把叙利亚推向崩溃边缘。“一些叙利亚人告诉我们，万般无奈之下，他们只能让孩子外出打工，或让女儿早点嫁人。这是父母不应该但不得不做出的决定。”

谢班说，人道主义援助不能结束战争，但能帮助儿童从战争中活下来，希望各界继续伸出援手。儿基会目前需要筹集约7亿美元来维持一些帮助叙利亚儿童的项目，但资金筹集面临困难。

另据儿基会统计，在叙利亚西北部，武装冲突、气温骤降以及本已非常严重的人道主义危机，导致当地数十万儿童处境艰难。2019年12月1日以来，当地已有近百万人流离失所，其中一半以上是儿童。

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