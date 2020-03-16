在华日本人战“疫”故事：和孩子一起居家隔离的日本妈妈

人民网北京3月10日电（袁蒙 玄番登史江）新型冠状病毒肺炎疫情的发生，让今年春节变得格外“特殊”。各地延长了春节假期；学校延期开学，改为网上授课；许多企业和工厂也推迟了复工时间，开始远程办公。近日，人民网采访了一些疫情期间继续生活和工作在中国的日本人，了解他们眼中的中国战“疫”。

受疫情影响，原定于2月中旬结束寒假的北京市各中小学均延期开学，改为进行线上授课、网络直播教学。孩子们居家隔离，家长们可犯了难。猫冬（化名）女士就是这样一位在家照顾孩子的日本妈妈。

在家“上课”的孩子们

猫冬女士的孩子正在读小学。在学校延期开学的日子里，她的孩子每天观看北京市海淀区的教学视频“空中课堂”，之后完成老师布置的数学作业；美术课则是设计防护服；英语课是抄写单词；书法课则要把练字的成果拍照发给老师……有时候，老师还会让孩子们画“手抄报”。不过，猫冬女士表示，这些作业并没有要求必须完成，也没有为孩子们带来太大的负担。

但各个学校情况也有所不同。有的小学要求学生每天早上8点开始上两节“网课”，期间还需要打开摄像头，与老师“面对面”。课后，每科老师也都会布置作业，孩子们很是辛苦。而中学生每天也有近半天时间被安排观看在线教学视频，老师们则是通过直播授课，或是利用微信小程序、各种云平台来布置和批改作业。

看书、做饭、撸猫 排解隔离期间的小情绪

居家隔离期间，猫冬女士的孩子每天做做饭，玩玩IPad，或是沉迷于打游戏和看视频，悠然自得。但身为妈妈的猫冬却觉得，这种状态也不能长时间持续下去。“小朋友还是要和他的小伙伴一起玩耍才最快乐。这样看来，小朋友们不能出门，也是挺可怜的。孩子“悠闲”的状态也让猫冬女士颇为头疼。“我也想督促孩子抓紧学习，但青春期的孩子才不听父母的话，所以还是希望他们能尽快开学。”而猫冬女士平日里是一个非常喜欢外出的人，现在隔离在家，无法出门，既不能约朋友在外见面，也不能邀请朋友来自己家吃饭。另一方面，因为处于特殊时期，虽然生活用品都可以在自家附近买到，但价格却涨高了；平时订购的牛奶配送服务也暂停了，常去的美容院也不开门了……一系列的小事累积在一起，都让猫冬女士感到非常烦躁。“我也知道眼下的首要任务是平安度过这段时期，不过想到这些生活琐事，心情上还是放松不起来呀。”

隔离期间，猫冬女士是如何自我调节心情的呢？ “家里的猫咪经常和我一起读书。这段时间里，我读完了7本《三国志》，与猫咪的感情也越来越深了。因为也没有其他事情可做，所以常常在家自己做饭、喝酒。” 猫冬女士笑道：“当然，体重也增长了不少。”

寄语武汉及中国人民

近来，日本的新冠肺炎感染疫情也在不断扩大，再加上身为一名住在北京的日本人，猫冬女士觉得自己也算是此次疫情的半个“当事人”。“我想，武汉人民的辛苦是难以用语言表达的。希望我们能战胜病毒，研发出有效治疗手段，也希望中国、日本，乃至全世界的疫情能够早日得到控制。 ”

(责编：崔越、贾文婷)