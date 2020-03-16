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在华日本人的战“疫”故事：变身“十八线主播”的大学教师

——疫情中，那些坚守在中国的日本人（2）

2020年03月16日13:24  来源：人民网-日本频道
 

人民网北京3月2日电（张靖 玄番登史江）“每当太阳升起，我们理所当然地告别昨日，理所当然地怀抱今日，理所当然地迎来明日。”2020年突如其来的疫情却打破了这一切的理所当然。但擅长应变与学习的智慧人类总有办法转危为机，经过初期的无措后，人们迅速调整：学校延期开学，改为网上授课；众多企业开始远程办公；“云”娱乐、“云”健身跟着火了起来。

生活和工作环境骤变的中国，日本人又是如何看待这场中国战“疫”并参与其中呢？本期，在华日籍大学教师田中惠子讲述了自己的战“疫”故事。

“虽然变身‘十八线主播’，但能继续上课就是幸运的”

田中惠子（化名）是北京一所大学的日语老师，她的家在天津，原本每个学期开学后她独自一人住在北京。然而2020年的新学期，受新冠肺炎疫情影响，她只能留在天津家里。不过这并不影响她的工作，因为她像其他老师一样，开始了网上教学。

万事开头难

田中惠子老师任职的大学，新学期如期开课并未延迟，只是改成了“云”授课。接到通知，老师们从2月上旬起就马不停蹄地开始准备。学校规定老师们要连接校内网，使用学校的在线授课软件开展教学。一上来，准备工作就难住了田中老师——先是迷走在校内网；好容易搞清楚了校内网，软件又连不上；终于收拾好了软件，又不会用，还要研究用法。在网络授课开始的头两天，不知是不是服务器容量的问题，课程中断了三次……困难接踵而至，一切都要从头开始。

“云授课”的新挑战

田中老师在日常授课中经常使用PPT、视频等电子化教学方式，比较熟悉用电脑制作教材，但即便如此制作一套适合在线授课软件的教材也相当耗时，更不要说平时惯用传统教学方式的老师们了。很多老师经过一番“苦战”还是无法熟练进行网络授课，最终迫不得已转战了微信、视频会议软件等。

相较于老师的苦，爱学习的学生们倒是对能够继续上课不胜欢喜，即便是网络授课。只是个别学生受网络条件限制，上课要颇费一番周折，比如就有学生过年只带手机去了偏远的没有网络的亲戚家，又因为疫情不得不留在那里。考虑到网络环境和学习环境的差异，田中惠子老师细心地在授课开始前做了问卷调查，了解每个人的情况，在照顾到学生环境差异的基础上进行授课。

 

在线授课的截屏画面（田中惠子老师供图）

“云授课”的新发现

虽然网络授课给老师和学生多多少少带来了这样那样的不便，但田中老师觉得能继续上课就是幸运的。不仅如此，网络授课还改变了田中老师的固有想法。“我以前认为在线教学的方式不适合语言学习，现在实际经历过后，想法发生了改变。”

田中老师之前在自己的课上开展过多种教室活动的实践，如学习者相互学习的“协同学习活动”、“主动学习（active learning）”等。现在要把这些活动搬到线上着实要费一番功夫，但也正是这次疫情使得学习者身处各地，创造了运用 “信息沟（information gap）”的机会，从而让教室活动及“SHOW＆TELL（展示并介绍）”活动得以更加顺畅。

疫情中的安心源自家人和爱猫的陪伴

以往，田中老师都是一个人在北京工作，生活很容易不规律。这次疫情把她留在了天津的家里。“这是不幸中的万幸。因为一家人在一起，不再需要惦念丈夫和年事已高的公婆，不管发生什么事都能陪伴在他们身边。”

田中老师还是一名“铲屎官”，在不能出门的这段日子里，爱猫给了她很大的精神安慰，让她收获了满满的安心感。

田中老师寄语武汉及中国人民

田中老师在采访的最后，还为武汉及全体中国人民送上了感谢与祝福。

“我衷心为不幸离世的逝者们祈福。特别是殉职的白衣天使，你们为了帮助我们而牺牲，希望你们的家人能走出悲伤。同时也希望罹患肺炎的人们早日康复。”

(责编：崔越、贾文婷)
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