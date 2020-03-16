国际观察：“甩锅中国”无益全球战“疫”合作

新冠肺炎疫情发生以来，中国坚守在疫情防控的最前线。从武汉“封城”、到动员全国医疗力量支援武汉，从“尽收尽治”到严防境外输入，正是因为中国政府和人民的巨大努力和牺牲，中国今天已成为全球有效抗击新冠疫情的样板。目前中国绝大多数省市新增病例零增长，即便是疫情重灾区武汉的新增病例也已下降到个位数。

新冠病毒肺炎是人类面临的重大公共卫生和健康灾害，欧洲已成为全球疫情扩散新中心。启动和强化抗击疫情的全球合作，让各国共同分享数据、物资、人力资源和政策经验，已成为人类的共同使命。

然而，特朗普政府内的部分官员却置新冠疫情全球爆发的事实于不顾，一而再、再而三地对中国坚定的疫情阻击战进行批评、指责和攻击，妄图把这场人类共同面对的公共卫生与健康危机转化成为美国主导的所谓对华战略竞争攻势的一部分。美国部分官员采取的这种做法，不仅丢失了华盛顿起码应该拥有的道义立场，而且阻碍了美国本身的抗疫行动。

美国国务卿蓬佩奥从1月下旬以来，多次在媒体评论和政策表态中恶意批评中国，把新冠病毒直接称呼为“武汉病毒”，指责中国疫情信息提供“不完整、不透明”。3月6日，蓬佩奥在接受美国消费者新闻与商业频道专访时再度扬言，“与中国合作难，获得完整数据更难”。美国国家安全顾问奥布莱恩3月11 日在哈德逊研究所发表演讲时，更是指责中国“隐瞒真相”“让世界承受了损失多2个月时间做准备的风险”。具有讽刺意义的是，正是因为特朗普政府面对新冠疫情全球爆发的灾难性形势从一开始就基于其国内政治和经济利益需要的误判和责任推诿，才使得美国的疫情变得严峻。

美国对疫情态度的转折点是2月22日。当天，美国共确诊35例新冠病毒感染病例，其中包括14名从“钻石公主号”邮轮上撤回的美国公民，并发现了第3例“最初传染源不确定”的病例。美国疾控中心官员当天发出警告，新冠病毒可能在美国发生“大流行”，宣布该国卫生官员正在为此做准备，或出现效仿中国停工停学的那一天。随后，疫情首先在美国华盛顿州蔓延，加利福尼亚和华盛顿两个州最早在2月下旬宣布进入公共卫生紧急状态。但特朗普政府并没有“当回事”，从总统到主要官员到共和国会议员，纷纷开始指责说，这是在野党民主党散布的“阴谋论”。为了稳定美国股市和经济增长的需要，白宫更是刻意对美国疫情状况采取轻描淡写的回应方式。特朗普公开称，新冠病毒的致死率低于流感，纽约州长更是断言80%的美国人即使被传染会自动痊愈。到3月6日，美国确诊病例已经上升到280人、死亡病例达到15人、5个州宣布进入公共卫生紧急状态，特朗普才带队去美国疾控中心，但在公开讲话中继续对疫情危害性轻描淡写。此时，越来越多的美国疑似病例如何确诊、医疗和疾控系统是否已经准备了足够试剂来检测疑似病例、个人担负测试费用还是医疗保险来支付、美国如何应对民众的心理恐慌和超市囤购、政府到底需要拨付多少资金来抗疫，白宫不仅犹豫、所传出的声音更是前后不一。

特朗普政府抗击疫情的重大政策变动发生在3月13日。当天，经过两党磋商，美国众议院率先通过了新冠病毒疫情应对法草案。特朗普政府宣布了一系列实质性的防疫行动，包括全国进入公共卫生紧急状态、扩大检测和减免费用、实行社会隔离和主张在家工作、重点保护60岁以上的老人和全面动员社区医院、增加隔离病房和呼吸机配给等等。美国政府的防疫拨款，也从3月初的25亿美金追加到了150亿美金。但美国的疫情传染形势已经突变。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至3月15日18时，美国新冠肺炎确诊病例累计3244例，死亡病例累计62例。

从2月22日的35例到3月15日的3244例，美国新冠病毒确诊病例的在3周时间内急速上升的原因是多样化的。但特朗普政府从一开始为了政党纷争和股市稳定所采取的轻视态度，显然是其中最重要的原因之一。新冠肺炎疫情暴发以来，中国始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同各方合作。中国为全世界抗击疫情赢得了时间，做出了积极贡献。妄想让中国为疫情处置延滞“背锅”，既不是事实，更不是理由。《纽约时报》3月13日刊登评论指出，中国为全球抗疫赢得了时间，但西方白白浪费了。

处理中美这对当今世界最复杂、但又最微妙的大国关系，中国人需要恩怨分明。对于美国企业、团体和个人对中国抗击新冠疫情的同情和支持，我们衷心感谢。2月7日，习近平主席和美国总统特朗普通电话，向美方传递了中国抗击疫情的行动与决心。随后，特朗普在推特上热情地写道：“中国在此次灾难中展现了强大的纪律，这将是一场非常成功的疫情防控行动”。 在3月13日的白宫记者会上，特朗普也承认“在中国与美国分享新冠病毒有关数据问题上，中国分享的数据是有帮助的，美国一直在跟中国密切合作。”但对于众多美国所谓政治精英和政府官员对中国的无端“甩锅”、恶语相向，中国将坚决还击。避免将当前事关整个人类安危与幸福的新冠病毒扩散“政治化”，是事关国际社会如何赢得抗击疫情胜利、各国都无法推卸的责任。

（作者系南京大学南海研究协同创新中心执行主任、国际关系研究院院长）

(责编：崔越、杨牧)