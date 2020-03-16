南非进入国家灾难状态  学校停课部分港口关闭

人民网约翰内斯堡3月16日电（王磊）当地时间3月15日晚，南非总统拉马福萨就本国的新冠肺炎疫情防控工作发表了重要讲话，宣布南非进入国家灾难状态。目前，南非已确认61例新冠肺炎确诊病例。

限制人员流动 关闭部分关口

目前，61例确诊病例全部为境外输入。自3月18日起，南非将对来自包括意大利、伊朗、韩国、西班牙、德国、美国、德国、英国和中国等国的入境游客实施旅行禁令，并取消这些国家的旅行签证。

与此同时，南非政府建议不要前往或通过欧盟、美国、英国和其他高风险地区进行任何形式的旅行，在过去20天内访问过高风险国家或地区的外国公民都将被拒签。此外，从这些国家返回的南非公民必须接受检测和自我隔离。

目前，约翰内斯堡的O.R.坦博国际机场、开普敦国际机场等地已加强疫情检测措施。从周一3月16日起将关闭南非全国53个陆上入境关口中的35个，8个海港中有2个也将关闭。

禁止所有政府部门在境外的非必要旅行，也不鼓励乘坐飞机、火车、出租车和公共汽车等公共交通出行的非必要国内旅行。

减少人员接触 暂停大型活动

拉马福萨表示，必须通过限制人与人的接触，将疫情传播的风险降到最低。因此，严禁100人以上的集会，即将到来的当地节日和其他大型政府活动等将被取消，必须进行的小型集会需要制定严格的预防和控制措施。

拉马福萨说，所有学校将从3月18日星期三开始停课，直到复活节周末结束，六月的假期将缩短一周作为弥补。而据卫生部消息，金山大学一名学生3月16日也在私人实验室被确诊感染新冠肺炎病毒，NICD将对其样本进行重新测试，并在第一时间公布监测结果。

目前，南非政府正与各类院校、议会、监狱、警察局、商场和购物中心等其他公共设施密切合作，加强卫生管制。从15日起，对惩教中心的访问也将暂停30天。

加强疫情防控 减少负面影响

拉马福萨说，政府正在加强疫情监控和测试系统，并将在全国每个地区确定隔离和检疫地点。此外，鉴于新冠肺炎疫情严重性及病毒传播速度，政府将向有关部门拨付资金使其具备应对疫情的能力。

拉马福萨还宣布，南非将成立一个由总统领导的国家指挥委员会负责应对疫情。他表示，政府正在商讨一个综合性经济干预方案，以减少疫情对经济的影响。

拉马福萨说，政府的首要任务就是保护人民健康，减少病毒传播，确保所有感染者得到适当治疗。拉马福萨呼吁南非人民不要被疫情吓倒，希望全国人民团结一致，共克疫情。

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