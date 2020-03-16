荷兰新冠肺炎病例破千 比利时卢森堡持续增加

新华社布鲁塞尔3月15日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国15日分别报告新冠肺炎病例增至1135例、886例和77例。荷兰和卢森堡15日宣布了一系列旨在减少人员接触、控制疫情蔓延的新措施。

荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布公报说，荷兰在此前24小时新增确诊病例176例，新增死亡病例8例；累计确诊病例1135例，死亡20例。该研究所说，目前荷兰并非所有轻症患者都接受了病毒检测，实际感染患者总数可能更高。据荷兰地方健康服务机构估计，目前荷兰可能有6000新冠肺炎患者。

荷兰政府15日宣布将关闭荷兰所有学校和托儿所，这一禁令将从16日开始一直持续到4月6日。对于从事医疗和紧急服务等职业的人员，荷兰政府将为他们子女提供特殊的托儿服务。此外体育俱乐部、酒吧、饭店、咖啡店等也将关闭。

比利时国家公共卫生研究所15日说，过去24小时内比利时新增确诊病例197例，累计病例886例，其中死亡4例，1例痊愈出院。

14日是比利时学校关闭、娱乐性公共活动取消、酒吧和餐厅关闭等一系列抗疫措施正式生效第一天，大量比利时人利用周末时间，跨越边境来到餐饮店和商场仍照常营业的荷兰消费。

卢森堡政府网站15日公布数字显示，卢森堡新冠肺炎病例累计达77例，比前一天新增26例，所有病例中死亡1例。

卢森堡首相贝泰尔15日在内阁紧急会议后宣布，从当晚24时起，卢森堡关闭境内所有餐馆、酒吧、咖啡馆和电影院等人员密集的营业场所。除食品、药店、卫生用品商店以及加油站外，其他“非必需”的商业经营场所也一律关闭。

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