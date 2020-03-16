以色列总统表示将授权蓝白党领导人甘茨组阁

新华社耶路撒冷3月15日电（记者陈文仙 尚昊）以色列总统里夫林15日晚在耶路撒冷表示，他将授权蓝白党领导人本尼·甘茨组建新一届政府。

当天，里夫林在总统府与进入以色列第23届议会的8个党派就组阁人选进行了磋商。经磋商，甘茨获得了61位议员的推荐。总统府当晚发表声明说，里夫林将于16日授权甘茨组建新一届政府。

当晚，里夫林召集利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡和甘茨在总统府举行了紧急会议。他强调，内塔尼亚胡和甘茨之间、利库德集团和蓝白党谈判小组之间应继续加强直接对话。利库德集团和蓝白党随后发表联合声明说，双方谈判小组将尽快见面商谈。

以色列中央选举委员会11日向里夫林递交了第23届议会选举的正式结果。里夫林当天在耶路撒冷发表讲话，呼吁利库德集团和蓝白党领导人合作组建新政府以结束政治僵局。

以色列2日举行第23届议会选举。在议会120个席位中，右翼政党利库德集团获得36席，国防军前总参谋长甘茨领导的中间党派蓝白党获得33席。位列其后的是获得15席的阿拉伯政党联盟“联合名单”党和获得9席的宗教政党沙斯党。犹太圣经联盟、前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党和左翼政党联盟工党—桥党—梅雷茨集团联盟各获得7席，统一右翼联盟获得6席。没有一个政党获得单独组阁所需的半数以上议席。

这是以色列近一年内举行的第三次大选。近一年来，以色列屡屡陷入组阁僵局，新政府“难产”。去年4月，利库德集团赢得第21届议会选举，但内塔尼亚胡组阁失败，议会随后解散。当年9月举行第22届议会选举后，里夫林先后授权内塔尼亚胡和甘茨组阁，但两人组阁均以失败告终，议会再次被解散。

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